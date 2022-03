V bojích o Ukrajinu padl i devatenáctiletý biatlonista Malyšev. Během invaze padli i dva fotbalisté

Malyšev byl až do loňského roku ukrajinským juniorským reprezentantem, ale nyní se ocitl v úplně jiné než sportovní bitvě. Loni vstoupil do armády a nyní odešel do války bránit svoji vlast...

„Hrdinové nikdy nezemřou,“ vzkázali svému kamarádovi další mladí závodníci z charkovského biatlonového klubu.

Také dalším sportovcům bere hrůzný konflikt jejich životy. Při obraně své země proti okupantům padl nedaleko od Kyjeva jedenadvacetiletý fotbalista Vitalij Sypylo (21) z mládežnického týmu Karpaty Lvov.

A společně se svojí maminkou přišel o život také pětadvacetiletý Dyma Martynenko, fotbalista týmu FC Hostomel. Když Rusové bombardovali jejich dům.