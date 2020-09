Norský překážkář Warholm v Ostravě vyhrál, za rekordem ale zaostal. Oštěpařkám vládla Špotáková

Ostrava Už po 59. se v Ostravě koná mítink Zlatá tretra. Ačkoliv se letos odehrává zhruba o tři měsíce později, než bylo původně plánováno, na startu nechybí hvězdy světové atletiky. Zaútočí některá z nich na světový rekord? A jak si povedou Češi? Sledujte od 16.30 hodin podrobnou online reportáž. Karsten Warholm suverénně vyhrál v nejrychlejším čase mítinku čtyřstovku překážek, světový rekord ale neatakoval. Barbora Špotáková hodila 65,19 a vyhrála oštěpařkou soutěž.

Na Zlaté tretře se od něj čekalo mnohé.

Rekord mítinku? Nejlepší výkon sezony? A co třeba rovnou světový rekord? S tím vším by norský fenomén Karsten Warholm spojován.

I proto pro něj organizátoři vyslali soukromé letadlo a jeho závod – 400 metrů překážek – přesunuli na dřívější čas, kdy bylo větší teplo.

Nor do závodu odstartoval v oblíbené osmé dráze. „Je pro mě dobrá v tom, že se nestarám o nikoho jiného,“ říkal před startem.

Během závodu se skutečně o nikoho starat nemusel. Hned po výstřelu si vypracoval náskok, který neustále navyšoval. Jakmile osamoceně proběhl cílovou čárou, zadíval se na časomíru.

Jak si vedl?

47,62.

Na světový rekord Kevina Younga (46,78) to sice nestačilo, předvedl ale historicky nejlepší výkon Zlaté tretry.

„Myslel jsem, že to bude lepší čas,“ říkal v rozhovoru pro ČT. „Po závodě jsem byl hodně unavený, tak jsem doufal v něco lepšího. Ale takový je sport.“

Na druhém místě skončil Francouz Ludvy Vaillant, třetí byl Vít Müller.

Špotáková si vylepšila sezonní maximum

Na ostravském mítinku se jí v minulosti příliš nedařilo a neměla ho moc v oblibě. To už ale u Barbory Špotákové neplatí.

Dvojnásobná olympijská vítězka vyhrála v nejlepším českém výkonu sezony oštěpařkou soutěž a oplatila Nikole Ogrodníkové porážku z republikového šampionátu.

„Jsem úplně nadšená, prolomila jsem to, že se mi tady dlouhodobě nedaří,“ těšilo Špotákovou v ČT.

Češka hned v první sérii poslala oštěp do vzdálenosti 65,19, což stačilo na první místo.

„Takový výkon jsem nečekala, myslela jsem, že je to tak k 61 metrům,“ vydechla Špotáková.

Na druhém místě skončila Polka Maria Andrejczyková (63,59), Nikola Ogrodníková byla výkonem 62,96 třetí.

Barbora Špotáková.

Tyčku vyhrál Obiena, oštěpař Veselý třetí

Ještě před slavnostním zahájením se v Ostravě odehrál souboj mezi tyčkaři, ve kterém se představili i olympijští vítězové Renaud Lavillenie a Thiago Braz či mistři světa Sam Kendricks a Pawel Wojciechowski.

Všechny ale zaskočil Filipínec Ernest John Obiena.

Obhájce Kendricks měl problémy už na úvodní výšce 524, kterou skočil až napotřetí. Poté se sice zvedl a bez problémů pokračoval v soutěži, ovšem na 574 centimetrech se znovu zasekl.

Tentokrát už laťku zdolat nedokázal a skončil třetí.

O vítězství se rozhodovalo mezi Lavielleniem a Obienou. Ani jeden z nich nedokázal skočit 584, lepší zápis měl ale Filipínec, který se tak mohl radovat.

Jasného vítěze měl mužský souboj ve výškařském sektoru. Bělorus Maxim Nedasekov totiž jako jediný zdolal laťku ve výšce 224 centimetrů. Na druhém místě skončil Andrijus Glebauskas z Litvy, třetí byl Ital Gianmarco Tamberi.

Marek Bahník skončil výkonem 215 na dělené čtvrté příčce.

Až poslední šestá série rozhodla o vítězi mužského oštěpu. Dlouhou dobu vedl Polák Marcin Krukowski, který prvním pokusem zapsal 82,05 metrů. Šestým hodem se ale před něj dostal o 36 centimetrů Lotyš Gatis Čakšs.

Vítězslav Veselý obsadil třetí místo, nejdále poslal své náčiní na hodnotu 78,54 metrů. Petr Frydrych skončil pátý, o jednu příčku za ním byl Jaroslav Jílek.

Vítězslav Veselý při ME 2016.

Ženskou tyčku vyhrála Holly Bradshawová. Britka se jako jediná přehoupla přes laťku 460, poté si ještě chtěla vylepšit svůj zápis o deset centimetrů, ale marně.

Druhou pozici obsadila Švédka Michaela Meijerová, třetí byla Romana Maláčová, která zapsala třetím pokusem 444. Amálie Švábíková skončila šestá.

Hejnová na netradiční trati šestá

Roli favoritky na nemistrovské trati 300 metrů překážek potvrdila Nizozemka Femke Bolová. Teprve 20letá vycházející hvězda světové atletiky porazila o více než vteřinu druhou Slovenku Emmu Zapletalovou.

Třetí byla Britka Jessie Knightová.

Zuzana Hejnová obsadila časem 40,80 šesté místo, o příčku před ní byla Martina Hoffmanová, která zaběhla netradiční trať za 40,40.

„Moc dobře se mi neběželo, ani nevím proč,“ říkala Hejnová v rozhovoru pro ČT. „Celá sezona je taková divná a já se nemůžu pořádně dostat do tempa.“

Velice kvalitní výkony viděli diváci v koulařské soutěži. Američan Ryan Crouser, který se letos na 21 centimetrů přiblížil světovému rekordu, vrhl své náčiní do vzdálenosti 22,43 a překonal rekord mítinku.

Druhou pozici obsadil Polák Michal Haratyk (21,65), třetí skončil Ital Leonardo Fabbri (21,27).

Jakub Davidík vylepšil český juniorský rekord na osmistovce. Osmnáctiletý reprezentant zaběhl půlku za 1:46,67 a v závodě obsadil 11. místo.

„Běželo se mi úplně skvěle,“ líčil po překonání 32 let starého rekordu. „Chtěl jsem na český juniorský rekord zaútočit, ale že to bude až takový čas, to jsem nečekal.“

Z vítězství se v osobním rekordu 1:44,18 radoval Brit Jake Wightman, druhý byl Švéd Andreas Kramer, třetí Amel Tuka z Bosny a Hercegoviny.

Lukáš Hodboď skončil na osmistovce devátý, Filip Šnejdr dvanáctý.