Podívaná pro smetánku. MMA láká Jágra, Strýcovou i kontroverzního lobbistu Rittiga

Praha Byla to show pod otevřeným nebem. Turnaj obsazený tuzemskými i zahraničními hvězdami bojového sportu jménem MMA přilákal minulou sobotu do areálu pražské Štvanice pestrou skladbu diváků, kterých se do arény vměstnalo úctyhodných 7500.

Nestává se příliš často, aby se v obecenstvu vyskytla taková koncentrace veřejně známých osobností. Tvrdé zápasy v kleci si nenechali ujít slavní hokejisté Jaromír Jágr či David Pastrňák. Nechyběla čerstvá wimbledonská vítězka tenistka Barbora Strýcová, sparťanští fotbalisté Václav Kadlec a Adam Hložek nebo elitní fotbalový agent Pavel Paska. Hned u ringu klání pozoroval kontroverzní lobbista Ivo Rittig.

Rockyho příběh

Jak to, že se MMA v posledních letech dere tak nahoru a svými návštěvami se vyrovnává sledovaným zápasům v hokeji či fotbale? „Sešlo se několik faktorů. Bezpochyby musíte mít štěstí, k tomu MMA roste celosvětově a v neposlední řadě je to osoba Conora McGregora (irský šampion MMA – pozn. red.), ze kterého se stala globální sportovní celebrita,“ vypočítává spolumajitel organizace Oktagon MMA a organizátor akce na Štvanici Ondřej Novotný. „V poslední době se z chlapů stali metrosexuálové. Dneska dáte dítěti jednu na zadek a pomalu na vás volají sociálku. Bojové sporty obecně nabízejí to, co dnes všichni trochu hledáme: respekt, čest, tvrdou a bolavou práci. To všechno se spojuje a MMA se stává fenoménem, který má své hodnoty,“ přemítá Novotný.

Slavné, mocné či bohaté lidi bojové sporty přitahují podle něho odjakživa. „Bojovníci vždy byli hrdiny svých kmenů. Získávali maso, věnce, hrdost národa. Bojovník se dostane do situace, ve které by většina z lidí být nechtěla. Vy si umíte představit, že se postavíte do klece proti nějakému bojovníkovi? Konflikt je v MMA fatální, proto jsou emoce s tím spojené tak silné. Je to ten příběh Rockyho, který nás přitahuje,“ vysvětluje promotér Novotný, který minulou sobotu svým zapáleným moderováním několikrát dostal štvanickou arénu do varu.

Na konci si podat ruku

Podobně jako Novotný i jeho konkurent z někdejší organizace XFN Petr Kareš považuje MMA za v současnosti jeden z nejrychleji rostoucích sportů na světě. Zápasy podle něho popularizuje nejslavnější světová organizace – americké uskupení UFC. Čím dál větší zájem o gladiátorské souboje projevují televizní stanice, čímž se toto bojové umění dostává k většímu a většímu množství fanoušků.

Podle Kareše má však popularita MMA i určitou filozofickou rovinu. „Obecně krev a násilí představují v současnosti celospolečenský problém. Zápas MMA končí vítězstvím jednoho z bojovníků zvednutím ruky, lidé to vnímají jako konec určitého konfliktu. Lidé chtějí vidět, že nějaké války také končí a ještě si na jejím konci ti dva podají ruku,“ míní Kareš.

Jaromíra Jágra přilákalo MMA na Štvanici.

Že se o MMA zajímá vlivná smetánka, není podle něho překvapením. „V bojových sportech tomu tak bylo vždy. V Římě chodil na zápasy Caesar. V 30. letech minulého století sedávala na boxu v první řadě americká gangsterská elita. Kdo chtěl něco znamenat, musel sedět v první řadě. Je to o společenské prestiži. Bojové sporty koncentrují veškeré dění na pár metrech čtverečních. Čím blíž jste tomu, v očích ostatních víc znamenáte,“ říká někdejší promotér padlé XFN Kareš. Již v listopadu se v pražské O2 areně uskuteční akce „zápas století“ mezi dvěma česko-slovenskými hvězdami – Karlosem Vémolou a Attilou Véghem. Nejen v obecenstvu, ale jistě i ve V.I.P. řadách bude tlačenice.