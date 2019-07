VIDEO: Martínek brány UFC neotevřel, Brazilec ho v prvním kole uškrtil

LAS VEGAS/PRAHA Mohl se stát čtvrtým Čechem, který zavítá do nejlepší MMA ligy světa. Za brány UFC se ale domácí šampion těžké váhy Michal Martínek podíval jen na okamžik, a opět musí zpět domů. Jeho pokus o získání kontraktu Danou Whitem nakonec nevyšel, duel s Brazilcem Rodriguem Nascimentem Ferreirou prohrál v 1. kole na arm triangle.

„Až ho trefím, půjde spát, ať si říká, co chce,“ prohlašoval v medailonku před duelem devětadvacetiletý svěřenec Andrého Reinderse.

A do souboje rozhodně nevstoupil špatně. V postoji se zdál být rychlejší a dravější, což přitom měla být výhoda o tři roky mladšího Brazilce. Nebo alespoň to tvrdil.

V klinči u pletiva pak Martínek ukázal, že sedmikilový rozdíl mezi ním a Rodrigem Nascimentem Ferreirou, nic neznamená. V jednom okamžiku se však současný šampion organizace OKTAGON MMA pokusil svého protivníka dostat na zem, a to se mu nepovedlo.

A stalo osudným. Sám se totiž ocitl v nevýhodné pozici na zádech a z podlahy už se nedokázal zvednou. Jeho soupeř, zkušený zápasník jiu-jitsu, Martínka donutil během pár desítek sekund odklepat poté, co mu nasadil škrcení zvané „arm triangle“.

Po 196 vteřinách prvního kola byl konec nejen souboje, ale i snům bývalého hokejisty probojovat se do UFC. Naopak Brazilec může být pro Whita velkým lákadlem, a to díky jeho životnímu příběhu, který se v dětství odehrával v chudinských čtvrtích Brazílie.



Ostatně Ferreira skutečně šanci dostal, a nejspíše ho na některém z galavečerů uvidíme již v srpnu. „Jsem nesmírně šťastný, věděl jsem, co mne čeká. Tušil jsem, že mne bude chtít Michal poslat na zem, ale věřil jsem, že moje jiu-jitsu bude lepší než to, co umí on,“ pronesl přímo v hale po zápase nový bijec UFC v těžké váze.

Mimochodem, narozdíl od minulých ročníků, je letos prezident slavné ligy v rámci své show Dana White’s Contender Series nesmírně štědrý. Z pěti zápasů nedostal smlouvu pouze jeden z dvojice Daniel Rodriguez vs. Rico Farrington, jinak si kontrakt vysloužili všichni vítězové, vedle Brazilce ještě sličná Tracy Cortezová, Aleksa Camur a Aalon Cruz.

Posledně jmenovaný o své smlouvě věděl vlastně ještě před vyhlášením triumfu nad Steven Nguyenem, kterého sestřelil v závěru třetího kola parádním kolenem.