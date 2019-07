VIDEO: Brutální bitva. Rozhodčí ukončil duel MMA kvůli příliš velkému množství krve

PRAHA O bojových sportech, MMA obzvlášť, se říká, že jsou někdy až příliš brutální. Mnoho lidí je ale právě kvůli tomuto sleduje. A také kvůli krvi. Jenže ta byla důvodem, aby zkušený rozhodčí Marc Goddard o víkendu ukončil titulový duel o šampiona velterové váhy mezi Rossem Houstonem a Nicolasem Dalby.

Na jedné straně „Hitman“, na druhé „Lokomotivo“. To snad ani jinak skončit nemohlo. Už v prvním kole se spustila krev z roztrženého obličeje „Lokomotivo“ Dalbyho.

Ten si ale nenechal nic líbit a ve druhém zlomil svému protivníkovi nos. A tak se oba stále více a více začali podobat gladiátorům a akčním hrdinům z filmů. Jenže zde byla krev skutečná. Až moc skutečná. Zkušený rozhodčí Mark Goddard několikrát duel přerušil kvůli ošetřování jednoho, nebo druhého zápasníka.

Dalby (nahoře) a Houston během duelu.

A také utírání oktagonu.



Nic nepomáhalo. A tak poprvé v historii MMA skončil titulový duel na základě pravidla o nebezpečném pokladu pro bojovníky a obavám o jejich zdraví. Duel tak musel být vyhlášen „No Contest“, tedy bez výsledku.

Šampionem tak zůstal nadále neporažený Houston, jeho protivník získal status prozatímního držitele prestižního pásu a je vysoce pravděpodobné, že oba si to rozdají v kleci ještě jednou.

„Cítím se špatně, protože vím, že jsem na tom začínal být lépe než on. Byl to zápas na pět kol a já chtěl ukázat, že na to mám, že jsem kondičně připravený. A že se dokážu dostat z nepříjemných situací během zápasu,“ smutnil po duelu skotský bijec.



„Hodně jsem toho před duelem namluvil, protože sleduji Dalbyho hodně dlouho. Rozhodně před duelem nepotřebuji kamarádit s někým, s kým se pak jdu poprat. Ale po zápase s ním nemám problém zajít na pár piv,“ pokračoval už přece jen v uvolněnějším tónu. „Jestli jsem cítil, jak mi zlomil nos? To si piš! Jako by na mém nosu otočil kohoutkem a spustil mi krev, úplně jsem cítil, jak tryská.“

Jeho dánský vyzývatel, který je veteránem UFC, přidal: „Chtěl bych odvetu. Třeba na kartě UFC v září, kdy by se měla liga představit v Kodani.“ S tím Houston neměl sebemenší problém. A tak se zdá, že krvavé lázně budou mít pokračování. Jaké dostanou přívlastek tentokrát? Galavečer v Londýně se jmenoval „Noc šampionů“, díky jim dvěma jej ale mnozí přejmenovali na „Noc krve“.