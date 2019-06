Na Bratislavu! Sedm statečných trnavských válečníků chce dobýt slovenskou metropoli

BRATISLAVA/TRNAVA (Od našeho zpravodaje) Tohle bude velké. Hodně velké. Galavečer Oktagon 12 nabídne hned dvanáct soubojů v rámci pravidel MMA. A bude psát další zajímavé scénáře, které se snad ani do jednoho článku nemohou vejít…

„Těšíme se na vás, Cirkus Oktagon,“ tak často končí své show s mikrofonem v ruce spolumajitel, promotér a majitel OKTAGON MMA, Ondřej Novotný.

A tenhle „cirkus“ bude nejspíše zase o level lepší než ten poslední, v našlapané OSTRAVAR Arena. Co na tom, že bude chybět v hlavním souboji stále více v Česku oblíbený vlasáč Jeremy „Grizzly“ Kimball. „Jasně, že mne mrzí, že se neutkáme. Chtěl jsem pomstít mého kamaráda Miloše Petráška. Ale holt dal přednost dovolené, nebo čemu,“ řekl Lidovky.cz k tomuto tématu Attila Végh, hlavní tahák galavečera.

Attila Végh a Virgil Zwicker.

„Třeba se potkáme později. Ale nyní mám plán naprosto jasný. Nejprve Virgil Zwicker, tvrdý to chlapík ze zámoří, kterého znám už hodně dlouho, a poté můj oblíbený Karlito Vémola v tom takzvaném Zápase století,“ pokračoval vždy skvěle naladěný Végh po čtvrtečním posledním krátkém tréninku a protažení v jeho trnavském Spartakus Fight Gym (SFG).



Ten kromě něj bude reprezentovat dalších šest bojovníků (včetně jedné bojovnice). „Jsem na náš tým neskutečně hrdý, o to více mne ale mrzí, že nebudu moct se svými svěřenci do klece. Ale oni to zvládnou,“ přidal s úsměvem před nájezdem své trnavské družiny na Bratislavu.

Jenže zatímco na fotbalových kolbištích jde o extrémně vyhecované bitvy (v Česku srovnatelné co se dění v hledišti například s duely Sparty s Baníkem), v kleci bude paradoxně relativní klid. Domácí OFA Gym a SFG fungují na bázi spolupráce a provázanosti, nikoliv rivalitě. Důkaz?

Végha bude v rohu koučovat Ilja Škondrič, šéf bratislavského gymu, do SFC se v posledních měsících s OFA přestěhovali Samuel „Pirát“ Krištofič i Gábor Borároš.

„Jsme kamarádi, známe se dobře, scéna u nás není tak velká. Rivalita maximálně tak sportovní, a to jen ve chvíli, kdy bychom se potkali v oktagonu proti sobě,“ doplňuje svého šéfa a jak sám říká staršího bratra Karol Ryšavý, vítěz poslední reality show Oktagon Výzva.

Karol Ryšavý a Samuel Daňko.

Moc dobře ví, o čem mluví. Pokud si poradí s nepříjemný košickým rivalem Samuelem Daňkem a také Roland Paradeiser potvrdí roli papírového favorita proti nebezpečnému Polákovi Mateuszi Legierskimu, pak by se právě Ryšavý (SFG) a Paradeiser (OFA) mohli – a měli – pod hlavičkou OKTAGONu utkat o pás šampiona lehké váhy.



„Určitě by to byla pro mě čest a další krok na mé cestě. Rony je skvělý, podle mne nejlepší bojovník v této váze na Slovensku,“ složil rivalovi poklonu bijec přezdívaný „Bomby“. Podobná slova už ale nemá vůči Daňkovi.

„Poprvé půjdu do klece nasraný a s tím, že chci soupeře ztrestat. Nemá pokoru, shazuje mne svými videi a prohlášeními, přitom ještě nic moc neukázal. To se mi nelíbí. Do bojových sportů to nepatří. Jasně, sebevědomí a podobné věci jsou správné, ale člověk by si měl uvědomit, kdy si to může dovolit. On na to ještě nyní nemá a skrze mne si snaží udělat jméno,“ vzkázal sobotnímu soupeři šestadvacetiletý rodák ze Sence, který do klece vlez poprvé teprve před třemi lety.

Nyní bude hájit neporazitelnost pod hlavičkou OKTAGONu. Naopak jeho noví dva týmoví parťáci – zmínění Krištofič a Borároš – se budou snažit na bratislavské půdě naladit zpět na vítěznou notu.

Prvně jmenovaný prohrál tři ze svých posledních čtyř duelů, včetně ostravské parádní bitvy se šampionem velteru Davidem Kozmou.



Ten je posledním přemožitelem také Borároše. Oba se potkali loni v listopadu v pražské O2 Arena a zajímavě se vyvíjející duel skončil kvůli zranění kolene slovenského tanku. Ten je zpět a touží po „krvi“. Střet s podobně nastaveným českým raubířem Janem Jankou by pro něj mohl být tím pravým. A hlavně pro fanoušky, kteří se mohou těšit na pořádně říznou bitvu.

Ani to není vše. Ani zdaleka. Jan Gottvald sice naposledy v Ostravě zvítězil, výkonem ale úplně nepřesvědčil. Teď proti němu stojí tvrdý Brazilec Henrique da Silva přezdívaný „Frankenstein“, který ze čtrnácti na Sherdog.com zapsaných výher hned 12 zaznamenal stylem KO.

Pořád nemáte dost? Dobře, pak jsou tu ještě Veronika Rodové, poprvé v nové organizaci Mach Muradov, velký slovenský talent Ľudovít Klein, nebo nebezpečný a vždy zábavný Maďar Mate Kertesz.

Pokud si nechcete parádní „cirkusovou show“ tvrdých mužů a ostrých žen ujít, pak dorazte do arény Ondreja Nepelu (pokud máte lístek, v předprodeji jich zbylo posledních pár stovek), nebo jej sledujte prostřednictvím PPV na stránkách www.oktagonmma.cz. Hlavní kartu od 20:10 hodin vysílají O2 TV Sport a JOJ Plus.