Skvěle hrající Bradyová je v semifinále US Open. Do hry se chystá Zverev či Shapovalov

New York V životní formě hrající Jennifer Bradyová je první semifinalistkou US Open. Bradyová proti Putincevové slavila úspěch agresivní hrou a zvítězila 6:3, 6:2. Druhý ženský duel svede Ósakaová proti Shelby Rogersové. K možná nejatraktivnějšímu klání úterního programu nastoupili Alexander Zverev a Borna Čorič a na závěr devátého hracího dne se utkají Denis Shapovalov a Carreňo Busta.

Bradyová postoupila naprosto zaslouženě. Její agresivní útok, rychlá hra a nemilosrdné zakončení slavily úspěch v konfrontaci s trpělivou snahou o upinkání soupeřky a čekání na nevynucené chyby.

Putincevová vlastně jinou variantu boje proti Američance ani volit nemohla. V jejím rejstříku totiž klasický zabijácký úder není. Celý zápas se vlastně odehrával tímto stylem: útok, útok a zase útok v podání Bradyové, obrana a málo protizbraní na straně Putincevové.

V prvním setu Kazaška ztratila dvě podání proti jednomu ztracenému servisu soupeřky. Ve druhé sadě pak domácí hráčka získala tři brejkboly, sama neuspěla jednou.



Jasně hovoří i čísla. Vítězné údery 22:7 pro Bradyovou, která si tak v pohodě mohla dovolit i 24 nevynucených chyb. Putincevová jich udělala jen 9, ale v tomto souboji jasně platilo - nechybovat nestačí.



Na kurtu právě zápolí šikula Alexander Zverev reprezentující Německo a chorvatský talent Borna Čorič. Zverev předvádí atraktivní tenis, dokáže nastřílet velké množství es a soupeře drtit parádními křížnými údery. Naposledy se velmi snadno vypořádal s Davidovichem Fokinou, ale i Čorič v posledním duelu proti Thompsonovi uspěl suverénně. Čorič je schopen předvádět dobrou obranu a hodně míčů uběhat. Ve vzájemné bilanci vede Chorvat 3:1 na zápasy. Oba borci se už na US Open potkali - v roce 2017 Čorič vyhrál 3:1.



V 1:00 SELČ půjdou do akce turnajová čtyřka Naomi Ósakaová a Shelby Rogersová - přemožitelka Petry Kvitové. Favorizovaná Japonka musela na své cestě turnajem už dvakrát do třísetové bitvy. V prvním kole proti Misaki Doiové i ve třetím proti Martě Kosťukové. Naposledy už byla dominantní, když ve formě hrající Anett Kontaveitovou porazila 6:3, 6:4, aniž by soupeřce poskytla jediný brejkbol. Rogersová v osmifinále proti Kvitové musela odvracet čtyři mečboly, ale do té doby neztratila ani set. I tady hovoří vzájemná bilance jasně pro outsiderku. Američanka vyhrála všechny tři souboje (2013 Lexington, 2015 Osprey a 2017 Charleston).

Na závěr programu přijde další zajímavý souboj stylů. Kanadský bombardér Denis Shapovalov si o postup zahraje se Španělem Pablem Carreňem Bustou. Tvrdý povrch by měl zdánlivě vyhovovat mladému Kanaďanovi, jenže Carreňo je komplexním tenistou, ve vzájemné bilanci vede 3:1 a všechny jeho výhry jsou z tvrdého povrchu. Navíc pošetřil síly po diskvalifikaci Novaka Djokoviče.