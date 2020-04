Stal se legendou i bez prstů na noze. Na koronavirus zemřel slavný Dempsey, jeho příběh dojal fanoušky

New Orleans Tenhle příběh zná většina Američanů a snad všichni fanoušci amerického fotbalu. V listopadu 1970 se Tom Dempsey, hrající za New Orleans Saints, postavil ke kopu v úplném závěru duelu proti Detroitu ze vzdálenosti 63 yardů (přes 57 metrů). New Orleans prohrávalo a už jen Dempsey, jenž přitom neměl prsty na pravé noze, kterou kopal, mohl zápas otočit. Detroitští se už radovali z výhry a domácí diváci odcházeli smutně ze stadionu, ovšem Dempseyho přesný kop otočil skóre zápasu na konečných 19:17 pro Saints. A také na dlouhých 43 let stanovil rekord v délce úspěšného kopu v NFL.

„Říkal jsem si, že s dálkou se dokážu vypořádat, ať bude jakákoliv. Starost mi spíš dělalo, abych míč dokázal kopnout rovně a přesně," vzpomínal Dempsey před lety na slavný okamžik, který ho posunul mezi legendy. I přes ten výrazný hendikep. Nebo i díky němu?

Narodil se totiž bez prstů na pravé noze a na pravé ruce mu prsty zase špatně dorostly. Jelikož byl od dětství pravák, musel se přeučit na levou ruku, protože pravá mu příliš činností spojených se sportem nedovolovala. Na střední škole hrál baseball, slušně házel koulí či zkoušel zápas. Nejvíc ho ale uchvátil fotbal a ukázal se hlavně jako skvělý kopáč. Tahle pozice mu zůstala i přes vysokou školu a po ní získal částečně garantovanou smlouvu od San Diega. Od ortopedického specialisty si nechal udělat speciálně upravenou čtvercovou botu na bezprstou pravačku, která je dnes vystavena v Síni slávy amerického fotbalu. Ze San Diega ho zlákalo New Orleans a v druhé sezoně přišel Dempseyho nejslavnější moment. Ani ten však nestačil k tomu, aby Dempseyho ostatní uznávali jako sobě rovného, přičemž on sám sebe nikdy nelitoval. Generální manažer Dallasu Cowboys Tex Schramm následně prohlásil, že by rekord měl být anulován, protože speciálně upravená bota a jiný tvar nohy daly Dempseymu nepovolenou výhodu. Protest podpořilo několik dalších vysokých představitelů klubů, rekord byl však v análech ponechán. „Když se netrefím, tak se také můžu vymlouvat na své postižení?“ reagoval s povzdechem Dempsey. Někteří kopáči si pak zkoušeli upravovat boty podle něj, nikdo v nich však dlouho nevydržel. Po letech televize ESPN ve spolupráci se sportovními vědci vypracovala studii, podle níž upravená bota neposkytla kopáčům výhodu, ale naopak. Přesto Schramm v roce 1977 prosadil pravidlo, podle kterého musí kopáč využívat standardní obuv, ať je tvar jeho nohy jakýkoliv. Dempsey po změně pravidel odehrál s upravenou botou ještě tři sezony, vedení ligy ho však nijak netrestalo. Dempsey svým kopem změnil pravidla ještě v dalším bodě. Liga dvakrát posunula místo, odkud se po neúspěšných pokusech rozehrává, aby se častěji objevovaly oblíbenější touchdowny. Překonání rekordu v délce kopu nakonec trvalo 43 let, než se v roce 2013 Matt Prater z Denveru prosadil ze 64 yardů. Stadion denverských Broncos je však položen stejně jako celé město ve více než 1600 metrech nad mořem a řídkým vzduchem míč letí snáze, takže spíš tento kop mohl být považován za neregulérní. Dempsey za jedenáct sezon v NFL vystřídal pět týmů a po kariéře se usadil v New Orleans, kde nějaký čas spolukomentoval pro televizi. Posledních sedm let života trpěl demencí a dožíval v domově pro seniory. Lékaři jeho stav přikládali nárazům do hlavy z amerického fotbalu. Na konci března se nakazil novým typem koronaviru a na následné komplikace v 73 letech zemřel. Byl to smutný odchod sportovce, který příkladně ukázal, jak se dají překonávat překážky.