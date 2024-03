Meillard vyhrál obří slalom v Saalbachu, Odermatt nedokončil druhé kolo

Finále SP v sjezdovém lyžování v Saalbachu Muži - obří slalom: 1. Meillard (Švýc.) 2:36,27 (1:17.89+1:18,38), 2. Verdú (And.) -0,71 (1:19,21+1:17,77), 3. Tumler (Švýc.) -0,79 (1:19,68+1:17,38), 4. Brennsteiner (Rak.) -1,20 (1:19,99+1:17,48), 5. Kristoffersen -1,28 (1:19,73+1:17,82), 6. Haugan (oba Nor.) -1,31 (1:20,79+1:16,79) a Caviezel (Švýc.) -1,31 (1:19,66+1:17,92). Konečné pořadí obřího slalomu: 1. Odermatt 900 (Švýc.), 2. Meillard 468, 3. Zubčič (Chorv.) 402, 4. Kristoffersen 395, 5. Kranjec (Slovin.) 347, 6. Steen Olsen (Nor.) 326. Průběžné pořadí SP (po 33 z 36 závodů): 1. Odermatt 1902, 2. Meillard 943, 3. Feller (Rak.) 872, 3. 843, 4. Kristoffersen 718, 5. Sarrazin (Fr.) 684, 6. Kriechmayr (Rak.) 667, ...123. Zabystřan (ČR) 11.