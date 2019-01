Výstava pro Michaela. Ferrari uctí Schumacherovo jubileum

Maranello / Praha Závodní tým formule 1 uctí kulaté narozeniny své legendy, Michaela Schumachera, uspořádáním výstavy se jménem „Michael 50“. Výstava by měla začít 3. ledna, kdy bude německému pilotovi 50 let.

Schumacherův zdravotní stav údajně není dobrý, což při nedávné návštěvě Prahy nevyvrátil ani bratr Ralf. „Rodina si nepřeje podávat informace o zdravotním stavu Michaela,“ tlumočil žádost rodiny Schumacherových Tomáš Richtr, moderátor tiskové konference.

Michael by měl 3. ledna slavit narozeniny, jenže už dříve „oslaví“ Schumacherova rodina právě výročí pěti let od tragické nehody na lyžích, od níž německý pilot zůstává na lůžku a potřebuje intenzivní lékařskou pomoc. A to se datuje na 29. prosince.

I proto se Ferrari výstavou bude snažit alespoň trochu zlepšit ponurou náladu. Celá výstava se bude konat v muzeu v italském Maranellu, což je hlavní stan stáje, za kterou od příštího ročníku bude válčit duo Sebastian Vettel – Charlec LeClerc.