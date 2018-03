Stále není uhašeno. Natáčí se pokračování kultovního Ohně s Kurtem Russellem

Filmové studio Universal podle dostupných informací připravuje pokračování akčního filmu Oheň (Backdraft) režiséra Rona Howarda. Druhý díl má navázat na necelých třicet let starý první díl. William Baldwin by se měl vrátit v roli hasiče Briana McCaffreyho.

První díl Ohně v roce 1991 zrežíroval Ron Howard (Rivalové, Apollo 13) a scénář napsal Gregory Widen (Highlander, Boží armáda). Příběh se točil okolo dvou hasičů, bratrů Stephena (Kurt Russell) a Briana (William Baldwin) McCaffreyových. Ti spolu sice nejlépe nevychází, ale musí svou rivalitu ohrozit tváří v tvář nebezpečnému žháři. Diváci mohli ve filmu vidět i Roberta DeNira nebo Donalda Sutherlanda. Snímek obdržel tři nominace na Oscara. Ačkoliv z něj nebyli všichni kritici nadšení (některé recenze Oheň nešetřily), u diváků úspěch měl - vydělal více než 150 milionů dolarů, což byla na devadesátá léta úctyhodná částka. Film posloužil jako přímá inspirace tvůrcům seriálu Chicago Fire.

Server Moviehole přišel s informací, že studio Universal připravuje přímé pokračování. Natáčet by se mělo začít ještě letos v Rumunsku a kanadském Torontu. Vrátit by se měl herec William Baldwin v roli Briana McCaffreyho. Děj by se měl zaměřit na syna Stephena (Russellova postava), který svému strýci stále neodpustil jeho činy z prvního filmu. Do všeho se zamíchá obchodník se zbraněmi, který rád zakládá požáry. Studio Universal podle dostupných informací s filmem oslovilo španělského režiséra Gonzala López-Gallega (Open Grave, Apollo 18).

Žádné jiné informace o snímku zatím známé nejsou. Oživení takto dlouho mrtvé značky je překvapivé. Snímek Only the Brave (do oficiální české distribuce se nedostal) z konce minulého roku ale dokázal, že o filmy s hasičskou tématikou je stále zájem.