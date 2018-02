Stát otáčí, nechce dotovat alimenty. Samoživitelkám mají pomoct lepší pracovní podmínky

PRAHA „Přítel neplatí alimenty na děti ve věku dva a pět let. Má měsíčně posílat 3 tisíce korun. Pokaždé slibuje, že mi něco dá, ale nepošle nic. Oficiálně nepracuje. Vím ale, že dělá načerno.“ Mladá matka, která se těmito slovy svěřila v ­poradně, je typickou českou samoživitelkou. V tuzemsku jich je 180 tisíc. Rozvrácených rodin až okolo 300 tisíc.

Soudem uznané alimenty ale nechodí včas, nebo dokonce vůbec, téměř v každém druhém případě. „Průměrný dluh na výživném se pohybuje kolem 90 tisíc korun a jeho vymáhání trvá 36 měsíců,“ řekl LN František Brož z Asociace neúplných rodin.

Samoživitelkám i samoživitelům mělo pomoci takzvané zálohované výživné. Systém, kdy by alimenty platil stát a peníze pak po neplatiči vymáhal, prosadila ve vládě těsně před volbami bývalá ministryně sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). Sněmovna ale zákon už nestihla projednat.

Její nástupkyně Jaroslava Němcová (ANO) touto cestou odmítá jít. „Zavedení této dávky pro děti se jeví jako kontroverzní návrh, který problém ani s velkou administrativní náročností nevyřeší,“ sdělila LN ministryně Němcová. Zálohované výživné by podle původního návrhu stálo 737 milionů korun ročně. Předpokládaná návratnost by byla desetiprocentní.

Cílem Němcové je, aby se o ­sebe rodiny dokázaly postarat samy. Stát ale podle ní musí zajistit samoživitelům takové prostředí, aby mohli vedle péče o děti také pracovat. Tedy podporovat vznik flexibilních úvazků, mikrojesle, ale i školní obědy zdarma. Kromě toho musí soudy u agendy výživného rozhodovat rychleji.

Asociace neúplných rodin zálohované výživné od začátku příliš nepodporovala. Pro samoživitele to byl nicméně podle předsedy Petra Sýkory alespoň nějaký posun vpřed.

„Navržené kroky paní ministryní v demisi (Němcová) považujeme za dobrý směr uvažování, rozhodně však nepokrývá problém v jeho komplexitě a některé prioritní věci vůbec neřeší,“ obává se Sýkora.

Podle ministryně si rodiče musí uvědomit, že rozchodem mezi nimi nekončí spoluodpovědnost za společného potomka.

„ V současné době jsou děti často nástrojem pomsty mezi oběma rodiči,“ říká také ministryně.

Trestný čin i exekuce

Výsledkem této pomsty bývá právě i neplacení výživného. Pokud se tak děje déle než čtyři měsíce, může se podle Exekutorské komory jednat o trestný čin zanedbání povinné výživy. „Na takového dlužníka je možné podat trestní oznámení. To neřeší soudní exekutor, ale policie. Ve spolupráci s policií je často snazší dlužníka vypátrat,“ radí mluvčí Exekutorské komory Martina Houšková.

Podle dostupných čísel se ukazuje, že počet exekucí na neplatiče alimentů roste. V roce 2015 jich bylo 2200, v roce 2016 již 3290. Exekutoři navíc nevymáhají jen dlužné výživné, ale i to, které má rodič platit aktuálně.

Exekuce formou srážky ze mzdy se ovšem ukazují podle odborníků jako nejméně efektivní. Jak ukazuje úvodní příběh, někteří rodiče jsou zaměstnáváni načerno a příjmy nevykazují.

Do hry tak přišlo zabavení řidičského průkazu – a tento krok se zdá být přesvědčivější. V roce 2015 o něj přišlo 1500 řidičů. Dlužník získá průkaz zpět tehdy, pokud uhradí i náklady exekuce.

Klíčovou roli samozřejmě hrají v přiznání výživného soudy. „Snažíme se nacházet cesty, jak neplacení výživného efektivně řešit, tedy jinak než trestem odnětí svobody. Protože je zřejmé, že při pobytu ve vězení klesá možnost platit výživné k nule,“ napsal mluvčí ministerstva spravedlnosti Jakub Říman. Za mřížemi se nacházelo podle posledních údajů vězeňské služby 1659 mužů a žen za zanedbání povinné výživy.

Ministerstvo spravedlnosti se shoduje s ministryní sociálních věcí Němcovou, že soudy o výživné musí být rychlé. „Účinnosti již nabyly novely občanského zákoníku a zákona o zvláštních řízeních soudních, které nově upravují přiznání úroků z prodlení v případě neplacení výživného, včetně pravidel pro postup soudu v těchto věcech,“ jmenuje Říman. Dalším opatřením je podle něho zavedení šestiměsíční lhůty pro vydání rozhodnutí ze strany soudu.

Podle Asociace neúplných rodin, která ve svém programu VašeVýživné.cz během tří let pomohla téměř 20 tisícům samoživitelů, kteří na děti nedostávali od bývalého partnera výživné, je ale v první řadě nutné, aby se propojily všechny ministerské agendy, které se týkají výživného.

Tato organizace doporučuje vládě udělat několik kroků. Kromě toho, že by bylo vhodné některé případy řešit mimosoudní formou – mediací, by odsouzení neplatiči měli být ve věznici přednostně zaměstnáváni. Snížit by se třeba měla i byrokracie, aby se věci daly vyřešit online.

Flexibilní úvazky

Pokud chce ministryně podporovat slaďování pracovního a rodinného života samoživitelů, bude se muset podle odborníků vydat cestou flexibilních úvazků. Ty zahrnují zkrácené úvazky, nestandardní časové rozložení práce či sdílení místa více zaměstnanci. Poslední možnost by mohla pomoci i starším lidem. Dopoledne by pracovala na místě samoživitelka, odpoledne třeba senior.