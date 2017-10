Šéf strážníků Stejskal měl vytrhnout řidiči telefon. Soudit ho bude Králová, které hrozí vyhazov

PRAHA Soudkyně Helena Králová má na atraktivní kauzy vyložené štěstí. Nejvíce se proslavila případem údajného zneužití vojenského zpravodajství, v níž jako hlavní figura vystupuje manželka expremiéra Nečase Jana Nečasová, dříve Nagyová. Podle zjištění serveru Lidovky.cz se jí nyní dostal na stůl další zajímavý případ, Králová má projednat obžalobu ředitele strážníků Prahy 1 Miroslava Stejskala. Velitel na sebe v poslední době přitáhl pozornost, když své podřízené svérázně nabádal k větší důslednosti při řešení přestupků.

„Obžaloba byla doručena zdejšímu soudu, vyřizující soudce je JUDr. Helena Králová,“ potvrdila serveru Lidovky.cz Dana Šindelářová, místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1, kde Králová působí. Kauzu jí přidělil elektronický systém, jenž má rozvrh práce na starosti. Systém současně při rozdělování případů reflektuje, jakým způsobem jsou soudci zatížení, aby je v konečném důsledku nezahltil.

Královou má systém při svěřování sledovaných případů evidentně v oblibě, chtělo by se říci. V minulosti jí tak poslal do ruky zmíněnou kauzu vojenského zpravodajství, případ dvojice bývalých manažerů státního podniku ČEPRO, kteří měli firmu připravit o 156 milionů korun, a aktuálně vyřizuje kauzu poslaneckých trafik. V ní jako hlavní aktér uvízl zase bývalý premiér Petr Nečas.

Obžaloba ředitele Městské policie Prahy 1 Miroslava Stejskala u Králové skončila 2. října. Líčení zatím nenařídila. Šéfa strážníků na lavici obžalovaných posadila státní zástupkyně kvůli zneužití pravomoci úřední osoby. Stejskal nezvládl svou roli na sklonku loňského roku, kdy na jednom z pražských parkovišť pro handicapované řešil neoprávněné parkování. Šofér se prokázal padělaným průkazem tělesně postiženého. Když si chtěl Stejskala při zákroku natočit, ředitel mu podle žalobkyně telefon vytrhl a zničil.

Králové hrozí ztráta funkce na podnět Pelikána

„Nedovolil jsem mu, aby mi foťákem mával před obličejem a fotil si můj obličej,“ vysvětlil už dříve serveru Lidovky.cz svůj pohled na věc Stejskal. Odmítl verzi státní zástupkyně, že by telefon rozbil. Nicméně v případě uznání viny může skončit až na rok ve vězení, eventuálně by na pět let musel odložit uniformu. Nadřízení obžalobu Stejskala nenechali bez následků, dočasně ho zbavili velení a přesunuli na administrativní práci.

Stejskal vzbudil rozruch letos v létě. Opřel se do podřízených, že vybírají méně pokut než dříve. Na veřejnost unikl jeho dopis, v němž svým lidem nařizoval větší aktivitu při vyřizování přestupků. Pod hrozbou trestů je vyzýval, aby se soustředili na cyklisty nebo majitele koloběžek. Za to si vysloužil ostrou kritiku přímo z vedení magistrátu, primátorka Adriana Krnáčová odsoudila jeho postup jako buzeraci lidí.

Jeho kauza v souvislosti se zneužitím pravomoci při zákroku proti šoférovi přistála Králové na stůl v době, kdy sama zažívá složité období. Sice nad ní nevisí hrozba trestního postihu, ale může přijít o práci. Ministr Robert Pelikán totiž chce, aby ve funkci skončila. Kvůli několika údajným pochybením na ni podal kárnou žalobu, která v krajním případě může vyústit až ve ztrátu soudcovského taláru.

„Pan ministr navrhuje, aby bylo v případě uznání viny uloženo kárné opatření odvolání z funkce soudce,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová. Ministra Pelikána dráždí, že se Králová v několika případech nedržela rozhodnutí nadřízených soudů. Podle něj tím v některých případech způsobila prodloužení trestního řízení o několik let.

Jasno o budoucnosti Králové má být v zimě

Nejviditelnější byl v tomto ohledu její postup v kauze údajného zneužití vojenského zpravodajství, kdy obžalované v čele s Nečasovou dvakrát očistila. Napodruhé se přitom odmítla podřídit rozhodnutí odvolacího soudu, jenž jí vytkl nelogické hodnocení důkazů. „Obvodní soud pro Prahu 1 dospěl k naprosto bezprecedentnímu závěru, že všechny důkazy podporují pouze obhajobu obžalovaných,“ informovala mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci. Městský soud Králové kauzu letos v lednu odebral.

Její přímý nadřízený, předseda Obvodního soudu pro Prahu 1 Michal Princ, se do hodnocení pracovních výkonů Králové pouštět nechce. Důvodem je právě to, že její práce je předmětem kárného řízení. „Podání kárné žaloby na soudce nemá vliv na přidělování věcí. I soudkyně Helena Králová tudíž nadále rozhoduje ve věcech, které jí byly, respektive budou, přiděleny dle rozvrhu práce soudu,“ sdělila jen serveru Lidovky.cz vedoucí oddělení komunikace soudu Hana Malá, že Králová může očekávat případy i do budoucna.

Kázeňský případ soudkyně má na starosti Nejvyšší správní soud (NSS), kam Pelikán podal kárnou žalobu 21. září. O výsledku řízení a tedy i o další profesní budoucnosti Králové by mohlo být rozhodnuto v příštích měsících. „Soudce se musí s návrhem seznámit, vyžádá si vyjádření kárně obviněné, nařídí jednání, na němž rozhodne. Podle jeho slov by to mohlo být v průběhu zimy,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí NSS Sylva Dostálová. Lidovky.cz se snažily se soudkyní Královou spojit, ale zastihnout se jí nepodařilo.