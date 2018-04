Stovky lidí v Praze pochodují proti antisemitismu

PRAHA Centrem Prahy se v sobotu vydal Pochod dobré vůle, který má připomenout památku židovských obětí holokaustu a 70 let od založení státu Izrael. Z náměstí Franze Kafky prošel průvod částmi židovského města kolem Rudolfina a směřuje do Valdštejnské zahrady. Tam shromáždění vyvrcholí vzpomínkovým programem Všichni jsme lidi. Akce proti antisemitismu se koná letos popatnácté. Pořádá ji česká pobočka organizace Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém.

„Protože jsme byli v minulých letech svědky nejrůznějších veřejných akcí těch, kteří naopak stáli myšlenkově na barikádách proti nám, proti židovskému národu a vykřikovali hesla jako smrt Židům nebo Cikáni a Židi do plynu, tak jsme si řekli, že nám to nemůže být lhostejné a musíme také veřejně něco udělat,“ řekl jeden z organizátorů akce Radek Hejret. Podle něj by se do akce mohlo zapojit několik stovek lidí. Loni jich bylo 300.



Letos pochod provází zdramatizovaný příběh židovských dětí, které zachránil odvoz do Dánska a po válce se opět potkaly. „Je to příběh o hrůze a utrpení holokaustu a zároveň o naději, která přežívá navzdory tomu, co se odehrálo, když se najdou slušní lidé, kteří se rozhodnou něco dělat,“ vysvětlil Hejret.

Na cestu od Staroměstského náměstí vyrazili účastníci pochodu za zpěvu hebrejských písní. Do průvodu se zapojili lidé všech generací. V jeho čele jel na kolečkovém křesle i herec Jan Potměšil, který ho podpořil i v předešlých letech.

Na Palachově náměstí před Rudolfinem se lidé zastavili k pietní vzpomínce na oběti holokaustu. Shlédli tam taneční kreaci choreografa Pražského komorního baletu Igora Vejsady, která vyjadřovala „tragédii i zázračné povstání židovského národa z popela holocaustu“.



Izrael si připomíná Jom ha šoa, tedy den památky obětí holokaustu, v den zahájení dubnového povstání ve varšavském ghettu v roce 1943. Jinak tento památný den připadá na 27. ledna, kdy byl v roce 1945 osvobozen koncentrační tábor Osvětim.