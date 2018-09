Stuchlík představil svou vizi Libeňského mostu, nad silnicí by rád viděl luxusní byty a park

PRAHA Kandidát ANO na pražského primátora Petr Stuchlík v pondělí na svém briefingu představil nový návrh stavby Libeňského mostu, na kterém pracoval architekt Jaromír Pizinger. Jejich vize spočívá v tom, že mimo tunelu pro dopravu na mostě bude stát bytový dům a park.

Most je od ledna uzavřen kvůli havarijnímu stavu, a metropole také se rozhodovala, zda je třeba most opravit nebo zbourat. Kandidát na pražského primátora Petr Stuchlík společně s architektem Jaromírem Pizingerem uvedli řešení, které by mělo přinést nový vývoj této kauze.

Architekt navrhl, aby na mostě stál dům s luxusními byty a na povrchu byla vysázena zeleň, což by nemělo překážet ve výhledu na pražské památky a podle Stuchlíka by dokonce nalákalo turisty, které by se chtěli podívat na neobvyklou stavbu. Dopravní spojení by vedlo přes tunel, a prodej bytů by částečně financoval rekonstrukci mostu a stavbu nových domů.



Podle Stuchlíka a Pizingera se však nejedná o projekt, ale o jejich společnou vizi a novou alternativu, která by mohla vyřešit spor o Libeňský most. Tímto návrhem chtějí také otevřít debatu o pražské architektuře a jejím vývoji.