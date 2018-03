Morenu vynášíme už dvanáct let

SUDICE (Moravskoslezský kraj) U nás v Sudicích, kde žije 633 obyvatel, už slavíme příchod jara čtrnáct dnů před Velikonocemi.

To přichází takzvaná Mařena, kdy se mohou děvčata vydat na koledu a vyzpívat si nějakou tu dobrotu od mládenců či mužů. Taky říkáme a tento zvyk už držíme 12 rokem, že vynášíme Morenu vládkyni zimy z naší obce.

Sejde se parta nadšenců, většinou rodiny s dětmi, ale i bez, když si někdo chce třeba udělat nedělní procházku. Máme nazdobenou Mařenu či Morenu na dřevěné konstrukci, hezky namaskovanou a tu neseme obcí a provoláváme hesla na téma ukončení zimy. Někdy je i zpíváme za doprovodu dětí s dřevěnými klepačkami, či řehtačkami. Při procházce obcí máme i několik občerstvovacích zastávek pro dospělé. Dojdeme až ke splavu našeho potoka, kde se Morena zapálí a vhodí do vody. Pak se nazdobí Letečko - to je zelená ratolest s barevnými stuhami, kterou nese mladé děvče v kroji a přinášíme tak do naší obce jaro. Děti pak dostanou sladkou odměnu.

K Velikonocům se u nás také traduje křesťanská hádanka: Je to zelené, velké a bílé. Co je to? Je to svatý týden před Velikonocemi, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Na zelený čtvrtek se večer u mši svaté zavážou zvony, které se odmlčí až do vzkříšení. Říká se, že odletěly do Říma a místo zvonění v kostele se používají dřevěné klepačky. Večer pak chodí děti po obci a klepou na dřevěné řehtačky v daném taktu a procházejí všemi ulicemi obce. Pak po vzkříšení na mši svaté se opět rozezní zvony.

Na samotné Velikonoční pondělí pak chodí kluci, mládenci a muži po svých známých a koledují si pomocí pomlázky a vody různé dobroty. A samozřejmě musí každou dívku či ženu řádně vyšlehat, aby nám náhodou neuschly a byly stále krásné.