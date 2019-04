Aktivista Robinson chce do europarlamentu, policie mu zakázala uplácet voliče

Manchester (Británie) Britský krajně pravicový aktivista Tommy Robinson se bude v květnových volbách do Evropského parlamentu (EP) ucházet o mandát jako nezávislý kandidát. Oznámil to na čtvrtečním mítinku v Manchesteru. Hned v úvodu kampaně však narazil na problém se zákonem. Policie mu zakázala rozdávat lidem hamburgery, neboť by jimi mohl uplácet voliče, uvedla v pátek 26. dubna televize Sky News.

Zakladatel protipřistěhovalecké Anglické obranné ligy (EDL) před několika stovkami voličů prohlásil, že se pouští do boje „Davida s Goliášem“ a že hodlá v Bruselu reprezentovat „zrazenou dělnickou třídu“. „Všichni jsou rozčarováni těmi lháři v parlamentu,“ řekl aktivista s občanským jménem Stephen Yaxley-Lennon, který označuje odklad odchodu Británie z Evropské unie za zradu. O přízeň voličů bude bojovat v severozápadním anglickém regionu, který je jedním z 12 britských volebních obvodů.



Robinson, který měl v minulosti opakovaně problémy s dodržováním zákonů a několikrát byl odsouzen za napadení či podvody, se dostal do potíží s policisty i na čtvrtečním mítinku na jižním předměstí Manchesteru. Strážci zákona jej přiměli zastavit rozdávání hamburgerů a párků, o něž byl mezi návštěvníky akce velký zájem. Policisté mu podle Sky News vysvětlili, že porušuje volební zákon, neboť bezplatné občerstvení na mítincích je v Británii považováno za uplácení voličů.

Robinson se měl začátkem dubna zúčastnit konference o rodině v Poslanecké sněmovně v Praze, kterou však po vlně kritiky pořádající poslanec Milan Pour (ANO) zrušil. Na následné ohlášené setkání s novináři kontroverzní britský aktivista nedorazil.

Britští voliči budou vybírat 73 europoslanců v případě, že parlament v Londýně podle všeobecného očekávání do 22. května neschválí brexitovou dohodu. Podle průzkumů by měli nejvíce hlasů získat labouristé, o další místa se podělí konzervativci s dvěma protievropskými formacemi - Stranou nezávislosti Spojeného království a Stranou pro brexit.

Místní labouristický poslanec Mike Kane Robinsonovu snahu získávat voliče pro „xenofobní, islamofobní, homofobní a rasistické“ ideje odsoudil. „Snaží se spíše rozdělovat než spojovat lidi. My v Manchesteru děláme věci jinak a jednotně čelíme nenávisti,“ prohlásil Kane.