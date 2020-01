Těhotné ženy před porodem cíleně cestují do USA. Amerika tomu chce zabránit

Washington Úředníci z amerických konzulárních úřadů mohou nepřidělit turistické vízum některým těhotným ženám, které chtějí rodit v USA. Podle nového předpisu musí žadatelky dokázat, že v jejich rodné zemi nedostanou dostatečnou lékařskou péči. Američané se tak snaží zamezit takzvané porodní turistice za snadným získem občanství dětí.

Podle ministerstva zahraničí děti cizinců narozené na území Spojených států nyní získávaly americké občanství příliš jednoduše. To se proto rozhodlo, že již nebude hromadně vydávat dočasná turistická víza (B-1/B-2) těm, kteří do USA přijedou právě kvůli porodu, píše CNN. Vydalo tak nový předpis, který má trend posledních let zmírnit.



Kritikové jsou však k opatření skeptičtí, píše server Time. Za problém považují zejména skutečnost, že o ženině vízu budou na základě jejího zdraví rozhodovat úředníci z konzulárního úřadu bez žádné lékařské průpravy.



Žena bude muset úředníkovi předložit důkazy, že se jí nedostává dostatečné lékařské péče v rodné zemi, že se domluvila na lékařské péči v Americe a že má na její zaplacení dostatečné množství finančních prostředků.

Úředník může při nesplnění podmínek těhotnou žadatelku o vízum odmítnout. A to i z důvodu, že rodička může podobnou lékařskou péči dostat i v zemi, která je geograficky blíž než Spojené státy.

Doktorka Louise Kingová z HMS for Bioethics nové pravidlo zpochybňuje. Vadí jí, že se nedostane péče těhotným, které ji skutečně potřebují. „Předpis bude navíc diskriminačně požadován jen po určitých ženách a po jiných ne,“ dodává. Neohrozí totiž lidi z 39 zemí, jež mohou do Spojených státu vycestovat na krátkou dobu bez víza.



Sonia Canzaterová z O’Neillova Institutu pro Národní a globální právo z Georgetownovy univerzity je optimističtější. „Pokud se úředníci budou řídit způsobem, jak je předpis napsaný, ženy s oprávněnými lékařskými potřebami víza dostanou. Jsou to ženy, které se obvykle začaly domlouvat na péči ještě předtím, než přicestovaly do USA. Mohou tak ukázat příslušné dokumenty úředníkům,“ říká Canzaterová.

Připomíná, že vycestování do USA za účelem porodu bylo v minulosti zneužíváno. Ženy do formuláře pro přidělení víz dokonce uváděly jako důvod návštěvy porod dítěte. „V posledních letech se z toho stal jistý druh ‚průmyslu‘, a to hlavně mezi bohatšími vrstvami společnosti,“ myslí si Canzaterová.



Porodní turistika je dle CNN nejběžnější mezi Ruskami, Číňankami a Nigerijkami. Na tiskové konferenci ministerstva zahraničí úředníci řekli, že ve Spojených státech se narodí tisíce dětí ženám, které mají turistické vízum. Přesná čísla ale nejsou k dispozici.