Přítelkyni britského premiéra Carrie Symondsové odmítli vízum do USA, asi kvůli Somalilandu

LONDÝN Přítelkyně nového britského premiéra Borise Johnsona Carrie Symondsová nedostala vízum do Spojených států, kam se v nejbližších dnech chystala kvůli práci. Napsal to bulvární list Daily Mail. Zákaz podle něj zřejmě souvisí s loňskou cestou Symondsové do východoafrického Somalilandu.

V samozvané Republice Somaliland, která se v roce 1991 odtrhla od sousedního Somálska, se Symondsová setkala s tamním prezidentem a jednala s ním o právech žen a znečištění moře. Spojené království patří mezi několik zemí, které mají se Somalilandem diplomatické styky, Spojené státy ale nikoli.

PR guru Symondsová. Osudová žena, která zkrotila Borise Johnsona i jeho vlasy Do Spojených států měla jednatřicetiletá Symondsová odjet v souvislosti se svou prací pro neziskovou organizaci Oceana, která se zabývá ochranou moří a sídlo má v USA. Symondsová je její poradkyní. Daily Mail píše, že Downing Street nemůže - přinejmenším oficiálně - zasáhnout v její prospěch. Když se Symondsová nastěhovala do premiérského sídla, vydal úřad předsedy vlády prohlášení, v němž uvedl, že daňové poplatníky nebude premiérova partnerka stát nic navíc. Symondsová totiž není za pětapadesátiletého Johnsona vdaná. Premiér je stále ženatý s matkou svých čtyř dětí Marinou Wheelerovou. Na rozdíl od manželek předchozích premiérů, například Cherie Blairové nebo Samanthy Cameronové, tak Symondsová nemá svůj vlastní personál.

Symondsová, americká ambasáda v Londýně i Downing Street zprávu Daily Mail odmítly komentovat.