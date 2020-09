Americká vláda nechala popravit černošského vězně. Před 21 lety zavraždil pobožný bělošský pár

Washington Odsouzenec, který zavraždil pobožný bělošský pár, byl v pátek popraven smrtící injekcí ve federální věznici Terre Haute ve státu Indiana jako první černošský vězeň od doby, kdy vláda prezidenta Donalda Trumpa obnovila federální popravy. Oznámily to v pátek tiskové agentury AP a Reuters.

Čtyřicetiletý Christopher Vialva byl prohlášen za mrtvého krátce před sedmou večer místního času, kdy ve střední Evropě byla skoro hodina po půlnoci. V posledním slově prosil boha, aby utěšil příbuzné manželů, které zavraždil. Bylo mu 19 let, když v roce 1999 zastřelil Todda a Stacii Bagleyovi z Iowy a spálil je v kufru jejich auta.



Poprava se odehrála uprostřed demonstrací, zklamání, násilí a smutku v Louisville v Kentucky, kde velká porota neobvinila všechny policisty ze zákroku, při kterém zastřelili Afroameričanku Breonnu Taylorovou. Jeden z nich se má zodpovídat ze střelby zasahující do sousedních bytů, připomněla AP a dodala, že problémy okolo rasové podjatosti v justičním systému jsou v centru pozornosti od květnové smrti černocha George Floyda, kterému bílý policista v Minneapolisu minuty klečel na krku.

Podle zprávy washingtonského Informačního střediska pro trest smrti jsou Afroameričané nadměrně zastoupeni mezi odsouzenci na smrt. Černoši, kteří zabijí bělochy, jsou mnohem častěji odsouzeni k smrti než běloši, kteří zabijí černochy, uvádí zpráva. Z 56 odsouzenců na smrt ve federální věznici je 26 - téměř polovina - černochů. Dalších 22 jsou běloši (asi 40 procent), sedm je Hispánců (přibližně 12 procent) a jeden je Asiat. Černoši tvoří jen 13 procent populace USA.

Páteční poprava byla sedmou od obnovení federálních poprav v půli července a druhou tento týden. Z prvních šesti popravených bylo pět bělochů - podle kritiků šlo o politický kalkul, aby nevypukl rozruch - a šestý byl Indián z kmene Navajo. Odpůrci trestu smrti vytýkají prezidentu Donaldu Trumpovi, že federální popravy po 17 letech obnovil, aby mohl v prezidentské kampani tvrdit, že prosazuje zákon a pořádek.

„Věřím, že když někdo úmyslně připraví druhé o život, má snášet důsledky. Na spravedlnost jsme museli čekat 21 let. Nemůžeme se potkávat s našimi dětmi při návštěvách nebo o prázdninách. Toto privilegium nám bylo odepřeno,“ uvedla Bagleyova matka s tím, že pachatelova matka mohla svého syna navštěvovat 21 let.

Vialva zločinu litoval a tvrdil, že se změnil. „Každý den bych si přál, abych zlo napravil,“ řekl ve videu, zveřejněném obhajobou. Ta také připomněla, že jej odsoudila dvanáctičlenná porota, v níž byl jen jediný černoch, a to i pod vlivem prokurátorova tvrzení, že Vialva vraždil, aby si upevnil postavení vůdce černošského gangu.

Bagleyovi byli podle soudního spisu na cestě domů z nedělní bohoslužby během návštěvy Texasu, když je Vialva a jeho nezletilí komplici v obchodu přemluvili, aby je svezli. Bagleyovi souhlasili, ale když se auto rozjelo, Vialva vytáhl zbraň a prohlásil, že se plány změnily. Po okradení páru o peníze, šperky a bankovní karty je zamkli do kufru vlastního auta, ze kterého prosili o život, zatímco mladíci se snažili z bankomatu vybrat peníze na ukradené karty. Nakonec zastavili u krajnice a polili auto hořlavinou, zatímco manželé zpívali náboženskou píseň. Vialva otevřel kufr a střelil Bagleyovi do hlavy. Stacie upadla do bezvědomí, nicméně ještě žila, když auto vzplálo. Pitva ukázala, že se udusila kouřem.