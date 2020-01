Americký ministr financí vzkázal aktivistce Thunbergové, ať jde nejprve studovat ekonomii

Davos Americký ministr financí Steven Mnuchin vzkázal švédské aktivistce za ochranu klimatu Gretě Thunbergové, aby nejprve vystudovala ekonomii a pak vysvětlovala, jak si představuje fungování světa. Ve čtvrtek o tom informovala agentura Reuters.

Na tiskové konferenci během Světového ekonomického fóra v Davosu dostal Mnuchin otázku týkající se výzev Thunbergové, aby svět upustil od využívání fosilních paliv. „Je snad hlavní ekonomka? ... Až půjde na vysokou školu a vystuduje ekonomii, může se pak vrátit a vše nám vysvětlit,“ uvedl šéf amerického resortu financí.



Švédská aktivistka Greta Thunbergová vystoupila během 50. zasedání Světového ekonomického fóra ve švýcarském městě Davos

Jeho pošťouchnutí 17leté aktivistky přichází jen dva dny poté, co se Thunbergová nepřímo slovně střetla s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten v Davosu prohlásil, že se Spojené státy připojují k iniciativě vysadit jeden bilion stromů. Mladá Švédka na to zareagovala vzkazem, že řešení klimatické krize nespočívá jen v sázení stromů.

Před odletem ze švýcarského letoviska Trump zvolil smířlivý tón, když uvedl, že by si rád vyslechl projev Thunbergové a že nevěří, že by změna klimatu byla falešnou zprávou. Minulý měsíc Trump prostřednictvím Twitteru nicméně této Švédce, která se stala symbolem mladých lidí dožadujících se účinnějšího boje proti změnám klimatu, doporučil, aby se zklidnila a zašla si raději s kamarádkou do kina.