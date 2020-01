Ugandskou klimatickou aktivistku média vystřihla z fotky s Gretou. Rasismus v praxi, zlobí se

DAVOS (Švýcarsko) O jasné ukázce rasismu hovoří ugandská klimatická aktivistka Vanessa Nakateová poté, co ji jedná z předních tiskových agentur Assosiated Press (AP) vystřihla z fotky, na které jsou kromě ní samé dívky bílé pleti včetně Grety Thunbergové. Podle zástupců AP k vystřižení došlo proto, že Nakateová stojí před budovou, která se na fotku nehodila.

Snímek byl pořízen po jedné z tiskových konferencí, kterou pořádaly mladé klimatické aktivistky včetně Nakateové, Grety Thunbergové, Švýcarky Loukiny Tilleové nebo Němky Luisy Neubauerové na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Nakateová se proti kroku agentury AP ohradila prostřednictvím videa na svém twitterovém profilu. Uvedla mimo jiné, že poprvé v životě pochopila „definici slova rasismu“. „Proč jste mě z té fotky vystřihli? Byla jsem součástí stejné skupiny,“ ptala se v příspěvku.

Share if you can

What it means to be removed from a photo! https://t.co/1dmcbyneYV — Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 24, 2020

Ředitel fotografické sekce AP David Ake pro Buzzfeed uvedl, že k vystřihnutí Nakateové došlo čistě z kompozičních důvodů. „Fotograf měl pocit, že budova, před kterou (Nakateová) stojí, působila jako rušivý element,“ dodal. Jiné agentury, včetně Reuters, si Nakateovou spletli se zambijskou aktivistkou Natashou Mwansovou.



Původní verze snímku, publikovaná agenturou AP. Zleva Němka Luisa Neubauerová, Švédky Greta Thunbergová a Isabelle Axelssonová a Švýcarka Loukina Tilleová. Uganďanka Vanessa Nakateová chybí.

Ve videu, které lidé začali hojně sdílet na sociálních sítích, třiadvacetiletá Uganďanka mluví o „vymazání hlasu lidí tmavé pleti z debaty o klimatické krizi.“ Dodala také, že právě lidé, kteří vypadají jako ona, budou nejvíce zasaženi fenomény jako je globální oteplování.

„Tohle si nezasloužíme. Afrika produkuje nejméně uhlíkových emisí, ale jako kontinent bude klimatickou krizí zasažena nejvíce,“ řekla Nakateová. „Vymazáním našich hlasů nic nezměníte. Vymazáním našich příběhů nic nezměníte,“ dodala.

Na její stranu se kromě podporovatelů postavili i další klimatičtí aktivisté. „Nejen, že je Afrika ignorována, ale její zástupkyně byla dokonce jen tak vymazána z fotky, to je příšerné,“ uvedl podle The Guardian sedmnáctiletý irský aktivista Theo Cullen-Mouse. „Afrika je nejmenším přispěvatelem, přesto ji klimatická krize zasáhne nejvíce. To nejmenší, co můžeme udělat, je dát v debatě prostor jejich zástupcům,“ dodal.



I’m so sorry they did this to you... you are the last one who would deserve that! We are all so grateful for what you are doing and we all send love and support!!❤️❤️hope to see you soon again!! — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 24, 2020

„Moc mě mrzí, že ti tohle udělali. Jsi poslední člověk, který by si to zasloužil,“ napsala na twitter Thunbergová. „Jsme ti hrozně vděční za to, co děláš a posíláme ti veškerou lásku a podporu,“ dodala.



Švédka Isabelle Axelssonová, která je právě jednou z aktivistek, které jsou na fotce s Nakateovou na twitter napsala, že si všimla, že oříznutá fotka se objevila ve více médiích. „To je nepřijatelné. Její hlas je naprosto stejně cenný jako náš, ne-li více.“

We did a press conference today wrapping up the week at #WEF2020



It has come to my attention that more than one article has cut @vanessa_vash out of the photos. That is unacceptable, her voice is just as, if not more, valuable than ours in a place like this. #ClimateJustice pic.twitter.com/8kjkNVgVhU — Isabelle Axelsson (@isabelle_ax) January 24, 2020

„Za klima bojují i aktivisté různých barev. (...) Nás zasáhne nejvíce a náš boj nemůže být přehlížen. Vanesso, jsi silná a my stojíme za tebou,“ napsala mexická aktivistka Xiye Bastidaová.



Agentura AP mezitím snímek upravila do původní podoby, tedy včetně Nakateové. Za původní verzi se však agentura neomluvila, uvedla pouze, že za oříznutím nebyl žádný špatný úmysl.