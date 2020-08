Arktidu za patnáct let nebude pokrývat led, tvrdí vědci. Zájem o oblast dlouhodobě projevuje Čína

ARKTIDA/PRAHA Arktida bez ledové pokrývky roku 2035. S takovým scénářem počítá na základě klimatického modelu mezinárodní tým vědců. Tající led přitom odkrývá nové příležitosti. Po nerostných surovinách a využití tranzitního koridoru touží především Čína.

Horko jako před více než sto tisíci lety v době meziledové. Teploty vyšší až o šest stupňů Celsia oproti dnešku, Arktida bez ledu. Takový bude pravděpodobný vývoj na severním pólu planety. Tvrzení, s nímž přišla skupina vědců, vychází z klimatického modelu a porovnání dnešních podmínek v regionu s těmi z dávné minulosti.

„Víme, že Arktida prochází významnými změnami, když se naše planeta zahřívá. Díky pochopení, co se stalo během posledního horkého období Země, jsme v lepší pozici, abychom porozuměli, co se stane v budoucnosti,“ vysvětlila pro britský the Independent Louise Simeová, jedna z autorek studie. Efektivním řešením, jak roztání předejít, je podle ní celosvětové snížení uhlíkových emisí.

V Arktidě se totiž v současnosti rozprostírá stále více „rybníků“ vzniklých z tajícího ledu. Čím více vody, tím více se Arktida otepluje, jelikož voda sluneční paprsky odráží méně než led. Vrchol nastane podle vědecké simulace v roce 2035 a led zmizí.

Arktické bohatství a čínský vliv

O mizícím ledu v Arktidě jako problému se mluví již dlouho, zmiňována je také její strategická poloha a surovinová dimenze. Patrně nejlákavější surovinou je ropa. Podle průzkumu United States Geological Survey se pod ledovou pokrývkou skrývá 240 miliard barelů ropy či ropného ekvivalentu.

Oblast je také bohatá na zemní plyn, bauxit, měď nebo nikl – nenahraditelné suroviny pro mnoho států světa. Nachází se tam i naleziště zlata a diamantů.

Tající led cestu k surovinám usnadňuje a rostoucí využitelností Arktidy si jsou jsou vědomy jednotlivé arktické státy. Globálně jsou z nich nejsilnější Rusko a USA, do regionu se však tlačí i nearktická Čína, která své nároky nepřímo deklarovala již v roce 2010. „Arktida patří všem lidem na celém světě, protože nad ní nemá žádný národ svrchovanost,“ řekl dříve čínský admirál Jin Čuo s tím, že Čína by měla hrát vzhledem k její velikosti nepostradatelnou roli při průzkumu Arktidy.

V současnosti je Čína v Arktidě nejvlivnější ze všech zemí, které do lokality geograficky nepatří, a odborníci se shodují, že je její chování nevyzpytatelné. Podle nejnovějšího dokumentu zabývajícího se čínskou rolí v Arktidě, který napsali bezpečnostní analytici a je určený finské vládě, se Číňané soustředí na využití regionu zejména jako tranzitního koridoru.

Severní ledový oceán tvořící většinu Arktidy je totiž pro Čínu důležitý z hlediska takzvané Nové hedvábné stezky. Ta má od roku 2049 propojit Asii se zbytkem světa a její součástí mají být silnice, přístavy či ropovody.

Partnera má Čína v Rusku. Společně budují klíčový úsek arktické části Nové hedvábné stezky - Severomořskou cestu. „Trasa umožňuje cestu mezi Evropou a Asií, je zhruba o tři tisíce mil kratší a o jedenáct dní rychlejší než jižní tranzit přes Malacký průliv a Suezský průplav,“ uvedl bezpečnostní expert David Auerswald z americké National War College. Letos v červenci po trase dorazila do Číny první dodávka arktické ropy od společnosti Gazprom Něfť.

Prezident Vladimir Putin plánuje do rozvoje cesty podle agentury TASS investovat několik stovek milionů rublů. Plán je takový, že Čína Rusku s financováním pomůže a její odměnou bude kromě rychlejšího tranzitu zboží také zvýšení vlastní surovinové bezpečnosti.



Proti čínským aktivitám se vymezují zejména Američané, kteří mají do Arktidy přístup skrze Aljašku. Již na loňském zasedání Arktické rady ministr zahraničí Mike Pompeo vyjádřil oficiálně nesouhlas s čínskými a ruskými investicemi.

Letos si zase do Číny „rýpl“ americký senátor Angus King. „Číňané se teď sami nazývají arktickým státem. To je jako kdyby o sobě Maine (stát na severu USA) tvrdil, že je téměř karibským státem.“ Do budoucna počítají Američané podle Pompea s intenzivnějším zapojením se do dění v Arktidě a nelze tak vyloučit další spory mezi těmito státy.