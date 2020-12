Až doživotí za loňské zabití 39 migrantů. Pašeráci lidí čekají na verdikt britského soudu

Londýn/Praha Ze zabití a obchodování s lidmi shledal v pondělí londýnský soud vinnými dva muže, kteří se loni podíleli na pašování skupiny Vietnamců do Británie. Žádný z 39 migrantů přitom cestu chladírenským vozem nepřežil. Výši trestu by se měli muži dozvědět v lednu. Hrozí jim až doživotí, informovaly agentury AFP a DPA.

Vinnými byli v pondělí shledáni 43letý Rumun Gheorghe Nica, který je podle agentury AFP považován za šéfa pašeráckého gangu, a 24letý Eamonn Harrison ze Severního Irska, který část cesty řídil kamion s připojeným chladírenským kontejnerem. Z pašování lidí shledal soud vinnými také další dva muže ve věku 24 a 38 let.



Nejvyšším možným trestem za obchodování s lidmi je v Británii 14 let, za zabití ale hrozí až doživotí.

Těla 39 lidí byla nalezena 23. října loňského roku v kontejneru na tahači zaparkovaném v průmyslové zóně města Grays poblíž Londýna. Kontejner se dostal do Anglie z belgického přístavu Zeebrugge. Nejstarší z obětí bylo 44 let, dvěma nejmladším chlapcům 15 let. Mezi mrtvými bylo 31 mužů a osm žen. Podle vyšetřovatelů zemřeli Vietnamci kvůli kombinaci nedostatku kyslíku a přehřátí v uzavřeném prostoru.

Případ vyvolal loni na podzim velkou pozornost. Upozornil mimo jiné na okolnosti, za jakých pašeráci převážejí migranty z Afriky a Asie do Británie.

K zabití 39 migrantů se už přiznali i 26letý řidič Maurice Robinson, který kamion s kontejnerem převezl do Británie, a přepravce Ronan Hughes. Ani jim soud trest zatím nestanovil.

Vietnamský soud za napomáhání nelegální migraci v polovině září odsoudil sedm lidí. Muži ve věku 26 až 36 let si vyslechli podmíněné i nepodmíněné tresty v rozsahu od dvou a půl do sedmi a půl let vězení.