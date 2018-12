Babiš v Maroku: Země má potenciál ve zbrojním průmyslu, vzkázal podnikatelům

RABAT (od našeho zpravodaje) Premiér Andrej Babiš se vydal na dvoudenní oficiální návštěvu Marockého království. V doprovodu delegace podnikatelů dorazil do severoafrické země, kde sám strávil přes pět let svého života jako československý obchodní zástupce.

„Na evropském trhu politiky nepotřebujete, ale v Africe, nebo Asii vám můžeme pomoci,“ uvedl před obědem s podnikateli český premiér Andrej Babiš. Na dvoudenní oficiální cestě do Marockého království je prý cílem předsedy vlády podporovat české investice do Maroka. Česká republika se naopak prý může inspirovat budováním dálniční sítě, kterou má podle premiéra Marocké království lepší než Česko.

Premiéra údajně vedla do Maroka snaha podpořit ekonomickou diplomacii, a i proto jednal během úterního odpoledne se svým marockým protějškem Saad Dine El Otmanim ohledně budoucí ekonomické spolupráce mezi oběma zeměmi. Následně pak předsedové vlád podepsali dopředu připravenou dohodu o mezivládní spolupráci v průmyslu.

„,Musím říct, že jsem se mnoho dozvěděl a myslím, že máme mnoho společného,“ řekl Babiš na tiskové konferenci s tím, že pozval marockého premiéra do Prahy. Do Maroka předsedu vlády doprovází ministryně průmyslu Marta Nováková, která paralelně jednala se svým protějškem a účastnila se podepsání dohody. Podle Svazu průmyslu a dopravy je Marocké království nejdůležitějším českým partnerem v regionu severní Afriky. Za posledních pět let se český vývoz do Maroka zdvojnásobil a řada českých firem už v zemi působí.

Ekonomická spolupráce však nebyla jediným tématem, kterého se premiéři dotkli. Na přetřes přišlo i Babišovo oblíbené téma – migrace. Premiér již od srpna letošního roku hovoří o plánu na přeskládání evropského rozpočtu, z nějž by měla být financována pomoc africkým státům. „Shodli jsme se a tom, že je potřeba pomáhat africkým státům,“ uvedl Babiš po jednání se svým protějškem. Podle marocké velvyslankyně v Česku však tento plán není dostačující, jelikož severoafrické státy potřebují mimo finanční i kulturní či vědeckou spolupráci.

S Babišem do Maroka dorazila také i početná skupina podnikatelů, jelikož je podle předsedy vlády potřeba více podporovat ekonomickou diplomacii. Necelá čtyřicítka lidi ve středu navštíví ekonomické fórum v Casablance, kde by byznysmeni měli dostat prostor k navázání nových kontaktů. „Je důležité, aby čeští podnikatelé věděli, co Maroko chce. Maroko má obrovský potenciál a není potřeba z něj mít obavy,“ přesvědčoval podnikatele na slavnostním obědě premiér, podle kterého je velký potenciál obzvláště ve zbrojním průmyslu. I proto do Maroka s Babišem přiletěli například zástupci české zbrojařské společnosti STV Group, která doufá v navázání spolupráce s marockou armádou. „Očekávám, že tato návštěva prohloubí naši spolupráci,“ dodal Babiš.

Premiér přiletěl v předstihu a tak během dopoledne zamířil nejdříve k mauzoleu marockých králů, kde položil věnce a podepsal se do památeční knihy. Babiš se po letech také vrátil zpět do míst, kde působil jako obchodní zástupce ve službách komunistického režimu. V marockém Rabatu navštívil svůj starý domov i místa, kde trávil volný čas.

Následně se večer sešel také s místopředsedou horní komory parlamentu a u příležitosti stého výročí založení republiky večer v rabatském národním divadle zahájil výstavu obrazů výtvarnice Ireny Stanislavové Barvy živých tónů