Babišova marocká nostalgie. Navštívil i kurt, kde jeho dcera hrála tenis se synem krále

RABAT (od zpravodaje serveru Lidovky.cz) Premiér Andrej Babiš se po letech vrací zpět do míst, kde působil jako pracovník komunistického režimu. V marockém Rabatu navštívil svůj starý domov i místa, kde trávil volný čas.

Poprvé po 27 letech se premiér Andrej Babiš vrátil do Maroka. V letech 1985-91 pracoval v hlavním městě Rabatu jako československý obchodní delegát a zastupoval zájmy patnácti československých podniků. Zpravidla nakupoval marocké fosfáty a na oplátku prodával československé zboží.



„Vždycky jsem chtěl máslo a syrovátku, ale nedali mi to, protože to prodali,“ zavzpomínal v úterý ráno před odletem do severoafrického království český premiér. Začátek jeho dvoudenní oficiální návštěvy se dozajista nesl v rytmu nostalgie.

Andrej Babiš totiž mimo oficiální záležitosti protokolu, kterou bylo například položení květin k hrobu krále Mohammeda V. v rabatském mauzoleu, navštívil i místa přímo spojená se svou minulostí. Podíval se k domu, kde v průběhu pěti let bydlel a pracoval, ale i k tenisovým kurtům, na nichž podle Babiše hrála tenis jeho dcera se synem marockého krále.

„Vše se tu změnilo. Nebyla tu tramvaj, divadlo tam nebylo, ani vlaky,“ řekl předseda vlády. Do ani jedné z budov se však nepodíval. „Nebyl na to čas a já jsem sem původně chtěl soukromě,“ vysvětlil premiér, jehož kolona způsobila velké množství problémů na silnici.

„Nikdy jsem nečekal, že se sem vrátím jako premiér,“ uvedl předseda vlády na obědě.

Babiš strávil v Maroku část svého profesního života a od té doby, jak popisuje marocká velvyslankyně v Česku Hanane Saadi, je „přítelem Maroka“. Babiš do Maroka odcestoval v roce 1985 jako vyslanec podniku zahraničního obchodu Chemapol, v té době byl členem KSČ a podle zveřejněných dokumentů pocházejících z archívu slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN) byl evidován jako agent StB, což Babiš rezolutně popírá a nyní se soudí se slovesnkým státem.

„Z Maroka není třeba mít obavy“

S Babišem do Maroka dorazila i početná skupina podnikatelů, jelikož je podle předsedy vlády potřeba více podporovat ekonomickou diplomacii. Necelá čtyřicítka lidi ve středu navštíví ekonomické fórum v Casablance, kde by měli navázat nové hospodářské kontakty.

„Je důležité, aby čeští podnikatelé věděli, co Maroko chce. Maroko má obrovský potenciál a není potřeba z něj mít obavy,“ přesvědčoval podnikatele na slavnostním obědě premiér, podle kterého je velký potenciál obzvláště ve zbrojním průmyslu.

V průběhu odpoledne by se měl premiér setkat na oficiální návštěvě s premiérem a následně s předsedou marockého senátu.