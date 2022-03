Auto vjelo u Bruselu do karnevalového průvodu. Čtyři mrtví, desítky zraněných

Lidé se shromažďovali v 5 hodin ráno na karnevalu ve čtvrti Strépy-Bracquegnies. Před plánovaným průvodem do davu ze zatím neznámých důvodů najelo auto. Město hlásí čtyři mrtvé a přes dvacet zraněných, z toho několik vážně. Řidič auta prozatím skončil ve vazbě.

Na pomoc byla přivolána zdravotnická služba. Místní nemocnice přijala několik zraněných, čtyři osoby skončily na jednotce intenzivní péče.

„Auto, které jelo značnou rychlostí, najelo do davu shromážděného při příležitosti průvodu Gillesů,“ uvedlo vedení města, přičemž odkazovalo na název ústředních postav belgických karnevalů. „Řidič následně pokračoval v cestě, ale byl zastaven,“ pokračuje prohlášení.

Proč vozidlo do lidí najelo, nebylo jasné, uvádí web rozhlasové a televizní společnosti RTL. Zpravodaj tohoto média, který byl na místě, uvedl, že vozidlo při příjezdu k davu zrychlilo. „Slyšeli jsme obrovský hluk. Auto doslova vjelo do skupiny lidí. Je to scéna, o níž jsem si nemyslel, že ji kdy v životě uvidím.“

K okolnostem tragédie se prozatím blíže nevyjádřil ani starosta města Jacques Gobert. Mluvil však o katastrofě. „Neexistují pro to žádná slova, je to dramatické.“

Policie uvedla, že automobil nebyl před incidentem pronásledován. Ve vozidle zřejmě bylo víc osob, přičemž podle veřejnoprávní zpravodajské společnosti RTBF byly všechny vzaty do vazby.