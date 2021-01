Bezpečnostní přípravy na Bidenovu inauguraci: Armáda v pohotovosti, čekají se tisíce Trumpových příznivců

Washington Dvacátého ledna bude demokrat Joe Biden oficiálně jmenován novou americkou hlavou státu. Přípravy na inauguraci ale doprovází pečlivý rozbor všech možných bezpečnostních rizik – mnozí experti i politici se po vniknutí do Kapitolu obávají, že by se podobné dění mohlo opakovat.

Začátkem listopadu zvítězil v ostře sledovaných volbách, minulý týden jeho úspěch potvrdily obě komory Kongresu. Teď se demokrat Joe Biden konečně stane novou hlavou státu. Neblahé události kolem schůze v Kapitolu, která skončila vniknutím do budovy a smrtí pěti osob, ale dávají tušit, že ani Bidenovo jmenování do úřadu nemusí probíhat bez komplikací.

Inaugurace nového prezidenta na programu, tisíce radikálních příznivců Donalda Trumpa před budovou Kongresu. Tohoto scénáře se obávají mnozí američtí politici a upozorňují, že možné bezpečnostní riziko v souvislosti s výměnou na prezidentském postu minulým týdnem zdaleka neskončilo.

„Mluvili o čtyřech tisícech ozbrojených lidech, kteří obklíčí Kapitol a zabrání jakémukoliv demokratovi, aby vstoupil dovnitř. Mají sestavená pravidla, kdy střílet a kdy ne. Je to zkrátka organizovaná skupina, která má plán,“ varoval v pořadu CNN kongresman Conor Lamb.



„Tomu, co dělají, jsou oddáni. Ve skrytu duše si myslí, že jsou patrioti, mluví o roku 1776. Takoví lidé musejí být stíháni a zastaveni. A bohužel se to týká i prezidenta, který by měl čelit impeachmentu a opustit Oválnou pracovnu,“ uvedl demokratický politik.

Na významnou a potenciálně nebezpečnou událost se ozbrojené složky pečlivě připravují – a věnují pozornost i tomu, aby se v jejich středu nevyskytoval někdo, kdo by snad s činy radikálních Trumpových příznivců sympatizoval.

„V armádě není pro extrémismus jakékoliv místo. Individuálně vyšetříme jakékoliv hlášení na toto téma a budeme náležitě reagovat,“ napsal v prohlášení pro CNN mluvčí americké armády.

„Armáda v rámci spolupráce s FBI důkladně prošetřuje, zda součástí násilného jednání v Kapitolu nebyli jedinci, kteří jsou s armádou jakkoliv spojeni,“ pokračuje text.



Do budovy přes detektor

Obavy o své bezpečí mají po útoku na Kongres i mnozí zákonodárci. Hned několik členů demokratické strany tak požádalo o důrazné prohlídky všech zúčastněných při vsutpu do budovy – s odkazem na své kolegy z Republikánské strany, kteří dle CNN už v minulosti vstupovali do Kongresu ozbrojeni, navzdory tomu, že to pravidla zakazují.

„V posledních měsících nám tu narůstá napětí zásluhou několika nových členů, kteří si sem vytrvale nosí střelné zbraně. A to i přesto, že tím porušují všechna pravidla a vyhlášky,“ uvedl jeden z demokratů.

Už v úterý tak byly na chodbách Kapitolu nainstalovány detektory kovů, kterými budou muset všichni přítomní pravidelně procházet. Jedna z posvátných amerických budov a ještě donedávna zdánlivě nedotknutelný palác demokracie nyní zjevně nepůsobí jako bezpečné místo.