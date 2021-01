Biden zveřejní první den v úřadě návrh imigračního zákona, uvedla agentura AP. Může ho využít až 11 milionů osob

WASHINGTON Příští americký prezident Joe Biden představí první den v úřadě návrh nového přistěhovaleckého zákona. Informovala o tom v úterý agentura AP. Nový návrh bude počítat s rychlejším získáním amerického občanství. Biden chce prosadit otevřenější přístup k migraci, než ten, který prosazoval dosluhující prezident Donald Trump.

Podle Bidenova návrhu by přistěhovalci, kteří žili k 1. lednu letošního roku v USA, mohli získat po pěti letech registrace trvalé povolení k pobytu, pokud splní celou řadu podmínek. Po osmi letech legálního pobytu by pak mohli zažádat o americké občanství. Lhůty budou zkrácené například pro přistěhovalce, kteří do USA přicestovali v nezletilém věku, nebo pro osoby pracující v zemědělství.



Nového zákona by mohlo využít až 11 milionů osob, jež ve Spojených státech pobývají bez povolení. Představením návrhu v první den v úřadu chce dát nová americká administrativa podle AP najevo, že téma migrace je pro ní prioritní.

Podle agentury AP se očekává, že Biden zruší některá opatření přijatá Trumpem, například zákaz cestování do USA z některých převážně muslimských zemí.

Joe Biden kritizoval striktní přístup k přistěhovalcům ze strany administrativy Donalda Trumpa. Jedním z témat, které Trump často zmiňoval během předvolební kampaně a následovně během čtyř let své vlády, bylo omezení nelegálního přistěhovalectví a stavba zdi na hranici mezi USA a Mexikem.