Bidenovi truchlí, zemřel jejich německý ovčák Champ. Prezidentský pes se dožil 13 let

WASHINGTON Americký prezidentský pár truchlí nad ztrátou jednoho ze dvou svých psích mazlíčků. Prezident Joe Biden se zármutkem oznámil, že zemřel jeho třináctiletý německý ovčák Champ. Na svém Twitteru Biden napsal, že zvíře zemřelo v klidu v přítomnosti svých páníčků.

„Dnes máme těžká srdce. Musíme tímto oznámit, že zemřel náš milovaný německý ovčák Champ, který byl naším věrným a spolehlivým společníkem po dlouhá léta,“ napsal Biden v oficiálním prohlášení. „Byl vždy velmi citlivý ke všem našim nevyjádřeným emocím a potížím,“ uvedl se zármutkem americký prezident.



Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE — President Biden (@POTUS) June 19, 2021

Vedle zesnulého Champa mají Bidenovi ještě adoptovaného tříletého Majora, jehož prezidentský pár získal v roce 2018 ve Službě adopce zvířat v Delawaru. Champ zažil v Bílém domě nějaký čas už v době, kdy byl Biden viceprezidentem. Oba psy měla primárně na starost první dáma Jill Bidenová. V poslední době se opakovaně řešilo, že mladší z obou psů zaútočil a pokousal členy personálu Bílého domu.



Díky jejich přítomnosti se obnovila tradice psích mazlíčků v prezidentském sídle. Tu v minulosti porušili jen Donald Trump a William McKinley. Bidenovi oba psy považují za členy rodiny, dokonce mají na sociálních sítích své vlastní profily a spoustu fanoušků.



Od té doby, co byl Biden označen za oficiálního vítěze voleb, se na sociálních sítích strhla vlna radosti mezi pejskaři. „V Bílém domě budou opět psi,“ napsal radostně profil Doug the Pug, který má přes 2,7 milionu sledujících.

„Nezajímám se o velkou politiku a už vůbec ne o tu americkou. Ale jsem nesmírně nadšen, že se dva nádherní němečtí ovčáci dostali do Bílého domu,“ napsal zase profil Fabulous Finn, který má oproti Doug the Pug méně sledujících - asi přes 40 tisíc. Pro Majora také začaly přicházet nabídky od různých páníčků, kteří mají fenky, jež by se prý chtěly s prezidentským psem sblížit.