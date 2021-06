Biden narazil ve vlastních řadách. Jeho velké plány komplikuje demokratický senátor Manchin

WASHINGTON/PRAHA Demokraté mají problém. Ve vyrovnaném Senátu, kde v současnosti hraje roli doslova každý hlas, jim totiž sedí Joe Manchin, „nadstranický“ senátor ze Západní Virginie. Středový politik z převážně konzervativního státu se jasně vyslovil jak proti rozsáhlé volební reformě, tak proti zrušení procesní námitky zvané filibuster – dvěma hlavním prioritám, jež demokraté mají.

Vzhledem k tomu, že obě věci jsou de facto spojenými nádobami, ambiciózní agenda prezidenta Joea Bidena je momentálně zabředlá v horní komoře amerického Kongresu. Naposledy se to projevilo v úterý, kdy republikáni hravě zablokovali návrh federálního volebního zákona – stačilo jim k tomu pouhých 50 hlasů.



Pokud by se to mělo změnit, muselo by dojít právě ke zrušení zmíněného filibusteru. Ten totiž stanovuje, že u každé sporné legislativy je možno vznést námitku. Dříve kvůli tomu senátoři museli dlouze řečnit na půdě Senátu, ovšem nyní k tomu dokonce stačí prostý e-mail. Ke schválení zákona je v takovém případě nutné zajistit si 60 hlasů, což je v polarizovaném Senátu, kde sedí přesně 50 demokratů a 50 republikánů, prakticky nemožné.

Jenže filibuster brání téměř doslova vlastním tělem Joe Manchin. Svým stranickým kolegům nedávno připomněl, že to byla právě démonizovaná námitka, jež jim před čtyřmi lety dovolila postavit se proti agendě republikána Donalda Trumpa. Zapomínat na to je podle něj jednak pokrytecké, jednak neprozřetelné – jakékoli oslabení „brzd a protivah“ demokracie by se totiž v budoucnu mohlo Američanům vymstít, ať už bude u moci ta, či ona strana.

Oblíbený a nadstranický

Manchin se svým nadstranictvím proslavil již v minulosti. „Nemám ve svém těle jedinou stranickou kost,“ řekl Manchin deníku The New York Times coby novopečený senátor v roce 2013. „Život se nežije, dům se nespravuje a firma se neřídí zleva nebo zprava. Extrémy v žádné podobě nepřináší pozitivní výsledek. Ať už je prezidentem demokrat, nebo republikán, na mě je, abych dělal to nejlepší, co mohu ve prospěch své země,“ prohlašuje.

Senátor ze Západní Virginie je ve Washingtonu všeobecně považován za sympaťáka, který nachází stoupence napříč politickým spektrem. Je známý mimo jiné tím, že bydlí na jachtě na řece Potomac, na níž pořádá oblíbené párty pro senátory – nehledě na stranickou příslušnost. Právě tam se setkávají politicky tak silné protějšky – a osobně tak dobří přátelé –, jako jsou například texaský konzervativec Ted Cruz a liberál z New Jersey Cory Booker.

Za svých mladých let byl Manchin znám jako hvězda amerického fotbalu, který je v USA považován téměř za náboženství. Pak ale utrpěl závažné zranění kolene a s kariérou byl konec. Právě kvůli tomu prý přehodnotil životní priority a poprvé ho napadla dráha politika. Sportovní duch ho však nikdy tak docela neopustil.

Po příčkách politického nebe stoupal pozvolna, ale setrvale. Po kariéře v místní sněmovně i Senátu Západní Virginie se rozhodl kandidovat na guvernéra. Prvotní neúspěch v roce 1996 jej neodradil a o osm let později zkusil štěstí znovu – tentokrát úspěšně.

Jako guvernér byl respektován demokraty i republikány, což mu vydrželo i po jeho přesunu na celonárodní politickou scénu. Do Washingtonu přišel v roce 2013 coby ostřílený politik s jasně zformovaným profilem. Od té doby opakovaně prokázal, že jeho hlasem si nikdo nemůže být jist.

Dal Trumpovi šanci

Jako jeden z mála demokratů v roce 2016 naznačil, že je ochoten dát šanci prezidentství neortodoxního republikána Donalda Trumpa. Vedle přirozeně středové inklinace ho k tomu mohla vést i pragmatická úvaha – Trump totiž suverénně získal jeho stát ve všech okrscích.

V následujících letech například podpořil dva ze tří Trumpem nominovaných kandidátů na Nejvyšší soud – Neila Gorsuche a Bretta Kavanaugha. Postavil se naopak proti kandidatuře Amy Coney Barrettové a také dvakrát hlasoval pro odsouzení Trumpa na základě ústavní žaloby.

V současnosti se Manchin zdá býtposledním mohykánem středové politiky založené na nadstranickém konsenzu. Čelí proto tlaku z levého křídla své strany – podobně jako se to dělo jeho republikánským protějškům v době takzvané Tea Party (za druhého prezidentského období Baracka Obamy v letech 2014–2016 – pozn. red.).

Alespoň prozatím se zdá, že tomuto tlaku nepodlehne. Pomoci by mu mohlo i to, že přinejmenším ve věci filibusteru výjimečně není sám. Přidala se k němu totiž nová demokratická kolegyně z Arizony Kyrsten Sinemaová.