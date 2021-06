70 procent obyvatel naočkovaných do 4. července. Bidenem vytyčený cíl se zřejmě nestihne, přiznal Bílý dům

Washington Bílý dům uznal, že se mu nepodaří naplnit cíl stanovený prezidentem Joem Bidenem, který chtěl naočkovat alespoň jednou dávkou vakcíny proti covidu-19 přes 70 procent všech dospělých Američanů do 4. července, kdy se v USA slaví Den nezávislosti. Bidenův poradce pro boj s pandemií Jeffrey Zients řekl, že USA tuto hranici k danému datu překročí jen v kategorii osob starších 27 let.

V boji s pandemií se jedná o první promeškaný cíl Bidenovy administrativy, která učinila z očkovací kampaně jednu ze svých politických priorit.

Podle Zientse se cíl 70 procent naočkovaných podařilo splnit již nyní u osob starších 30 let. Bílý dům se chce proto nyní zaměřit na přesvědčovaní lidí mezi 18 a 26 lety, kteří mají nejmenší zájem o očkování ze všech věkových skupin, které na něj mají nárok. Pokud by chtěl Biden svého cíle ještě dosáhnout, muselo by se nynější tempo očkování v USA více než zdvojnásobit.

Bílý dům tvrdí, že důležitější než Bidenův stanovený cíl je rychlost otevírání americké ekonomiky, která dalece překračuje původní odhady. Zásadní je podle Zientse rovněž to, že vakcínu již dostala převážná většina osob s větším rizikem těžkého průběhu covidu-19. Za pozitivní označil denní počty nově nakažených i zemřelých, které postupně klesají k nejnižším hodnotám od vypuknutí pandemie loni v březnu.

Hranici 70 procent naočkovaných dospělých Američanů se již podařilo překonat v 16 z 50 amerických států a v metropoli Washingtonu, přičemž Vermont, Havaj a Massachusetts hlásí proočkovanost přes 80 procent. V některých jižanských státech, například v Mississippi, Alabamě či v Louisianě, však injekci s vakcínou zatím nedostala více než polovina tamních dospělých.

Bidenova slibu se podle Zientse podaří dosáhnout několik týdnů po původně vymezeném termínu. Podle posledních dat nyní dostalo alespoň jednu dávku 65,4 procenta Američanů starších 18 let. Agentura AFP poznamenává, že se stávajícím tempem hranici 70 procent podaří překonat nejdříve za dva týdny. První dávku vakcíny totiž nyní dostává méně než 300 000 Američanů denně.

Biden v květnu rovněž prohlásil, že by chtěl dosáhnout 160 milionů plně naočkovaných Američanů do 4. července, což se mu ale podle Zientse rovněž nepodaří. Momentálně je plně imunizovaných 150 milionů obyvatel USA, prezidentův cíl se tak podle poradce naplní zřejmě až v polovině července.