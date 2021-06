Biden ohlásil dohodu se senátory na investicích do infrastruktury, počítá s výdaji ve výši 600 miliard dolarů

„Máme dohodu,“ prohlásil prezident při netradičním vystoupení na příjezdové cestě Bílého domu v doprovodu několika senátorů, s nimiž předtím jednal. Mnoho detailů zatím potvrzených není, na 14:00 washingtonského času (20:00 SELČ) ovšem Biden oznámil podrobnější projev na toto téma. Na Twitteru mezitím uvedl, že nový infrastrukturní plán „vytvoří miliony amerických pracovních míst“.

We’ve struck a deal. A group of senators – five Democrats and five Republicans – has come together and forged an infrastructure agreement that will create millions of American jobs.