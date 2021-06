‚Co takhle Guantanámo?‘ Trump zpočátku pandemie údajně zvažoval transport nakažených mimo zemi

WASHINGTON/PRAHA Bývalý americký prezident Donald Trump na počátku celosvětové pandemie covidu údajně zvažoval transport nemocných na Guantanámo, kde se nachází známá věznice. Tvrdí to novináři z amerického deníku Washington Post, autoři knihy Nightmare Scenario (Scénář jako z noční můry).

„Nemáme ostrov, který bychom vlastnili? Co takhle Guantanámo?“ ptal se údajně Donald Trump na schůzce v Bílém domě loni v únoru, kdy se Američané stejně jako mnozí další potýkali s rostoucím nárůstem v té chvíli nepříliš prozkoumaného covidu. „Dovážíme zboží, nebudeme dovážet virus,“ pokračoval. Takto podle knihy Nightmare Scenario vypadaly jedny z prvních úvah tehdejšího amerického prezidenta ohledně řešení koronaviru. Trumpovi poradci však měli být proti a možný plán mu rozmluvili.



Trump prý také doslova zuřil kvůli povinnému testování, protože se obával, že by ho mohlo stát prezidentské křeslo. „Testování mě zabíjí. Prohraji volby kvůli testování, jaký idiot o tom rozhodl?“ tázal se podle knihy ministra zdravotnictví Alexe Azara. Ten však dle žurnalistů odvětil, zda myslí Jareda Kushnera, který je Trumpovým zetěm. Ten byl totiž hlavní poradcem odpovědným za testování.



A je to právě Kushner, jehož citace se také vyskytují v nově zveřejněných úryvcích z knihy Nigtmare Scenario. „Všichni budeme mrtví,“ hodnotil prý Kushner, když se dozvěděl o původně plánované dodávce roušek do USA až na léto.

Kniha Nightmare Scenario vyjde v nejbližších dnech a popisuje první kroky Trumpovy administrativy při řešení koronavirového problému. Podle Guardianu v ní autoři podrobně popisují názorové střety mezi politickými špičkami a jejich selhání v úvodu boje proti covidu-19. „Toxické prostředí, ve kterém kamkoli jste se otočili, byl někdo připravený vás popravit nebo vám vyhrožovat, že vás vyhodí,“ zhodnotili atmosféru v kritických dnech žurnalisté z Washington Post.

Situace se vyvinula tak, že dodnes bylo v USA na základě statistik americké Univerzity Johna Hopkinse, která shromažďuje počty nakažených koronavirem po celém světě, nakaženo přes třiatřicet milionu lidí a zemřelo jich přes 600 tisíc. V obou případech jde o největší cifru na světě. Vše ale z celkového počtu okolo 330 milionů obyvatel USA. V Česku se pro porovnání nakazilo přes 1,6 milionu lidí a zemřelo jich víc než 30 tisíc. Počet nakažených i úmrtí je tedy u nás při přepočtu na sto tisíc obyvatel horší.

Co se týče Guantanáma, zajímavostí je, že to není poprvé, kdy jej chtěl Trump k řešení problematické situace využít. Podle amerických médií například uvažoval, že všechny nelegální migranty nechá označit za nepřátelské bojovníky a pošle je právě na Guantanámo nedaleko nějž leží stejnojmenná americká základna s vězením. To Američané zřídili za prezidenta George Bushe mladšího po teroristických útocích 11. září 2001. Dodnes slouží k umístění podezřelých z terorismu, a to bez soudu a ve velmi tvrdých podmínkách.