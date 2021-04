Britové ‚dekolonizují‘ školní osnovy napříč všemi předměty. Prý jsou příliš probělošské

LONDÝN/PRAHA Učitelské odbory ve Spojeném království žádají základní i střední školy, aby ve svých hodinách zaručily větší „zastoupení černochů“. A to i v matematice či přírodních vědách. Osnovy jsou prý totiž příliš bělošské.

Vzdělávání je příliš soustředěné na muže a konkrétně bělochy, zní už delší dobu od kritiků britského školství. A to se má nyní změnit. Učitelské odbory NASUWT před týdnem vyzvaly všechny britské školy, aby „dekolonizovaly“ napříč všemi předměty.



„Černošská historie by měla být na školách učena napříč osnovami,“ uvedla odborová organizace NASUWT ve svém prohlášení, jež vyplynulo z její výroční konference. Odbory věří, že by výuka „měla reflektovat, respektovat a oceňovat podíl všech komunit na budování Spojeného království“.

Zástupci NASUWT na základě studií došli k závěru, že děti s rodinnými kořeny v cizině nemají mnohdy v rámci vzdělávání dostatek vzorů stejné barvy pleti, jako jsou ony. Proto by se na základních a středních školách měli studenti třeba i v hodinách matematiky učit o černošských odbornících. Podle bývalé předsedkyně NASUWT Michelle Codringtonové-Rogersové je problém, že se děti o černoších učí pouze jako o otrocích, obětech kolonizace, a jejich obraz tak „spočívá v bolesti“. Údajně je třeba posílit jejich obraz coby vědců, vojenských stratégů a spisovatelů.

„Všechny předměty musí ve svém vyučování zaručit větší zastoupení černochů,“ uvedla Codringtonová-Rogersová pro britský deník The Times. „Mají totiž zodpovědnost za změnu narativu, že černí lidé znají pouze historii zotročení a kolonizace.“ Černoši podle ní například postavili pyramidy a vyvinuli moderní počty, což by mělo být v osnovách reflektováno.

Až dosud se přitom o „nápravě“ osnov hovořilo především u společenskovědních předmětů – dějepisu, literatury a občanské výchovy – a na univerzitách. Školské odbory to ale nyní chtějí změnit a zařadit vyšší rychlostní stupeň – a to i přesto, že ho nikdy neschválilo britské ministerstvo školství. Plánují například vypracování a šíření nových učebnic. Podle The Times již někteří vyučující v Británii vzali „dekolonizaci“ do vlastních rukou. Například Paulette Enneverová, učitelka vaření ze západolondýnského Ealingu tvrdí, že „dekolonizuje“ své hodiny tak, aby její žáci znali původ pokrmů, které připravují. Řada učitelů i podle odborů sleduje tento trend s obavami. „Objevil se mírný nesouhlas,“ uvedla pro The Times Codringtonová-Rogersová. To ale podle ní nevadí. „Je naší povinností být inkluzivní pro všechny naše studenty.“

Dalším bodem výročního prohlášení odborů bylo přihlášení se k ideálům amerického hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), které vzniklo jako reakce na úmrtí řady černochů rukou amerických policistů a které opět nabralo na síle loni po zabití George Floyda v Minneapolis. „Musíme zajistit, aby jejich protesty způsobily skutečné a trvalé změny v naší společnosti,“ uvedl Patrick Roach, generální sekretář NASUWT a předseda antirasistického oddělení svazu britských odborových organizací. „Budeme lobbovat u vlády, aby zajistila inkluzivní osnovy, jež oslavují přínos všech občanů.“



Kontroverzní projekt má již nyní řadu kritiků a zamítavě se k němu staví i britská vláda. Náměstkyně ministryně pro ženy a rovnoprávnost Kemi Badenochová řekla loni v říjnu britskému parlamentu: „V rasových vztazích se objevil nebezpečný trend. Je to ideologie, která tvrdí, že moje černá barva pleti (Badenochová je černoška – pozn. red.) symbolizuje oběť a jejich bílá je symbolem utlačitelství.“

Badenochová zároveň poukázala na nepřípustnost toho, že se některé státní školy minulý rok rozhodly vyslovit svou podporu protestnímu hnutí Black Lives Matter. „Mají ze zákona povinnost být nestranné,“ připomněla britská ministryně.