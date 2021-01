Londýn Na Nový rok se Britové probudili do nového světa, ve kterém už jejich země není součástí Evropské unie. Ale ani v místech, kde se nadpoloviční většina obyvatel postavila pro vystoupení ze svazku, se neslaví.

Město Maidstone, autobusové depo, školicí středisko.

„Anastááázie – říkám to dobře? Anastázie, co uděláš, když máš pod koly autobusu pasažéra?“ usmívá se růžolící instruktor Ben, zatímco já panikařím. Na promítači jsou vyšrafované plochy před a po stranách autobusu. Do mrtvého úhlu se vejde skupina sedmi dětí! A pod nosem mi může přecházet matka s kočárkem, za ruku další dítě, ale já je od volantu neuvidím!