Britští poslanci těsně zamítli i brexit bez dohody. Zbývá už jen odložení odchodu země z EU

LONDÝN/PRAHA Poté, co britský parlament v úterý již podruhé odmítl dohodu premiérky Theresy Mayové o brexitu, se sněmovna opět sešla, aby řešila otázky spojené s odchodem Velké Británie z EU. Poslanci odmítli brexit bez dohody za všech okolností a podle tisku už nebudou hlasovat o vládním textu o neřízeném brexitu.

„Stalo se to, že lidé, kteří vždy toužili po brexitu, hlasovali proti němu, což je pro premiérku (Theresu Mayovou) nesnesitelné,“ uvedl ve středu pro Sky News bývalý premiér David Cameron, čímž zhodnotil úterní porážku britské premiérky v dolní sněmovně.

Poté, co se poslanci usnesli, že nechtějí dohodu vyjednanou týmem Mayové, následovalove středu další hlasování, které mělo vyjasnit, jak si zákonodárci představují odchod Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z evropských struktur. Konkrétně zda chtějí opustit Evropskou unii bez jakékoliv dohody.



Ukázalo se, že ani tato varianta není pro Brity přijatelná. Britští poslanci těsně schválili návrh vylučující brexit bez dohody za všech okolností. Pro hlasovalo 312 a proti 308 členů Dolní sněmovny. Odhlasování tohoto návrhu, který ale není pro vládu závazný, podle deníku The Guardian rovněž znamená, že parlament už později nebude hlasovat o vládním textu o neřízeném brexitu, neboť jej nahrazuje.

Výsledek hlasování byl přitom téměř jasný již v předstihu. O otázce tzv. divokého, či tvrdého brexitu, se rozhodovalo na půdě parlamentu jen před několika týdny. I tehdy poslanci markantní většinou odmítli tuto možnost. Mayová je tak postavená do nezáviděníhodné situace. Poslanci chtějí „řízený“ brexit, nechtějí však dohodu, kterou vláda Mayové vyjednala, ale zároveň se bojí dopadů brexitu bez dohody.

„Myslím, že by se premiérka měla podívat po jiných alternativách, protože nemůže pokračovat v situaci, kdy poslanci odmítají brexit, ačkoliv ho chtějí,“ doporučil Mayové bývalý premiér Cameron, z jehož iniciativy celý odchod Velké Británie z Evropské unie započal. Nadcházející události jsou však na čtvrtek již stanovené.

Parlament čeká poslední z trojice hlasování, ve kterém zákonodárci rozhodnou, zda chtějí, aby Velká Británie odešla z EU k 29. březnu, či zda potřebují odklad tohoto termínu k dalším vyjednáváním.

Tato varianta je sice vysoce pravděpodobná, jelikož do brexitu zbývá pouhých 15 dní a Britové by ocenili více času, ale na druhou stranu komplikovaná dalším jednáním se sedmadvaceti státy EU, které se musí na odkladu brexitu jednohlasně shodnout. Podle analytiků bude ale velice složité přesvědčit státy EU27, aby Británii poskytly odklad, když z jejich strany již vyjednávání skončilo a není důvod k dalším průtahům brexitu.

Hrozí riziko brexitu bez dohody

Podle hlavního brexitového vyjednávače EU Michela Barniera nebylo riziko ochodu Británie z unie bez dohody nikdy vyšší. Evropští politici by to podle něj neměli podceňovat, stejně jako důsledky tohoto scénáře. I proto Evropská komise v úterý oznámila balíček nařízení, která vstoupí v platnost 29. března v případě, že by došlo na tvrdý brexit.

Podobně negativně se k výsledku úterního jednání postavila i německá vláda. Podle její mluvčí Německo lituje, že britští poslanci znovu odmítli brexitovou dohodu, zdůraznila však, že brexit bez dohody „by nebyl v ničím zájmu“.

V ostrovním státě však pořád zůstává naděje v některých z hlavních hybatelů odchodu Británie z EU. Bývalý ministr zahraničí Boris Johnson je přesvědčen, že se „za pět minut dvanáct“ podaří dohodu s EU uzavřít a Británie opustí evropský blok s dohodou a v plánovaném termínu.

Jako nejlepší možné východisko ze současné situace vidí někteří komentátoři zahraničních médií další referendum, jiní považují za pravděpodobnější předčasné volby. Obě varianty by přitom nahrály do karet opozici, která obě tyto alternativy neustále navrhuje při každém zasedání v parlamentu. Pro premiérku Mayovou by ale nové volby znamenaly konec, jelikož již v prosinci oznámila, že Konzervativní stranu nepovede do příštích voleb jako její lídr.

Nové referendum o brexitu pak podle svých slov navrhl premiérce Mayové i český premiér Andrej Babiš v sobotním telefonickém rozhovoru. „Říkal jsem jí, že nejlepším řešením by bylo, aby Velká Británie zůstala v Evropské unii. Proto jsem přesvědčen, že stojí za to vypsat nové referendum. Odmítla to,“ napsal tým předsedy vlády na Twitter.