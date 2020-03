Bývalému polskému prezidentovi zrušili přednášky v zahraničí. Musím si vystačit s důchodem, stěžoval si

Varšava První polský nekomunistický prezident po roce 1989 Lech Walesa si před několika dny postěžoval, že kvůli současné pandemii koronaviru přišel o placené přednášky v zahraničí a musí vystačit jen s důchodem. Poté, co se za to sklidil kritiku na sociálních sítích, v úterý na svém facebookovém profilu zveřejnil výpočet, kolik „své milované vlasti vydělal“.

„Bankrotuji,“ zhodnotil Walesa před několika dny svoji situaci poté, co pořadatelé kvůli omezením zavedeným v souvislosti se šířením koronaviru zrušili mnoho jeho přednášek na různých místech světa. „Dostávám důchod 6000 zlotých (přes 36 000 korun - pozn. ČTK) a moje žena každý měsíc vydává 7000 zlotých,“ postěžoval si. V rozhovoru s bulvárním listem Super Express přiznal, že „vydělává na západních kapitalistech“ a za přednášky si účtuje od 10 000 eur do 100 000 eur. (asi 277 000 až 2,77 milionu korun).



Walesovy výroky vyvolaly na twitteru mnoho kousavých komentářů. Lidé mu doporučovali, aby si vsadil v loterii, nebo ironicky navrhovali, že i když oni sami musejí vyjít s mnohem nižší částkou, měla by se na manžele Walesovy vyhlásit sbírka.

V reakci na to Walesa dnes vyzval své krajany, aby se „podívali pravdě do očí“, a uvedl, že za posledních dvacet let do státní pokladny na daních odvedl částku 4,7 milionu zlotých (skoro 28,3 milionu korun). „Kdyby podobně přispěl každý důchodce, nemuseli byste vůbec pracovat,“ vzkázal svým kritikům bývalý prezident.

Šestasedmdesátiletý Walesa je ve světě považován za symbol boje Poláků proti komunismu. Tento elektrikář z gdaňských loděnic, který stál u zrodu odborového svazu Solidarita, v roce 1983 získal Nobelovu cenu za mír. Prvním polským prezidentem po pádu komunismu se stal v roce 1990 a tuto funkci vykonával pět let. V posledních letech na sebe přitahoval pozornost bojem za očištění svého jména po nařčení ze spolupráce o donášení tajné komunistické policii nebo soudními spory s Jaroslawem Kaczyńským, předsedou polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost a nejmocnějším politikem v zemi.