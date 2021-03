Centrální část USA sužují tornáda, silný déšť a sněhové bouře. Hrozí záplavy

Letiště v Denveru zrušilo kvůli nepříznivému počasí za víkend přes 2000 letů a místní úřady předpokládají, že by mohlo napadnout až 60 centimetrů mokrého sněhu. Varování před silným větrem nyní platí pro sedm milionů Američanů, výstraha kvůli sněhovým bouřím se týká 300 000 lidí, napsal server CNN.

Extrémní počasí zatím podle úřadů nemá žádné oběti. Tornáda v Texasu však poničila několik domů, sloupů elektrického vedení, či věže s vysílači mobilního signálu.

V částech státu Missouri napršelo 15 centimetrů srážek, Kansas a Nebraska hlásí úhrn přes deset centimetrů. Všechny tři státy varují obyvatele před nebezpečím záplav.

V Coloradu hustě sněží, podle serveru televize ABC napadlo v Denveru zatím téměř 18 centimetrů pokrývky. Ve městě Cheyenne v sousedním Wyomingu pak ještě o asi tři centimetry více.

Downtown Denver looks like a snow globe right now. #9News pic.twitter.com/Dqnijbzzlh