Tropická bouře Claudette dorazila k americkému pobřeží Mexického zálivu, hrozí bleskové záplavy

Americké Národní středisko pro hurikány (NHC) dnes v ranních hodinách místního času oznámilo, že Claudette se zformovala natolik, že může být označena za bouři. Stalo se tak poté, co se v noci její centrum přesunulo nad pevninu jihozápadně od New Orleansu.



Od té doby bouře postupuje směrem na severovýchod, v nárazech dosahuje rychlosti 72 kilometrů za hodinu. Meteorologové upozorňují, že místy může napršet až 38 centimetrů. Intenzita bouře by se podle predikcí měla snížit na tropickou níži a v pondělí by její zbytky měly dorazit do Severní Karolíny. Hned následující den by ale měla opět zesílit na bouři.

Here is the current visible satellite view of recently named Tropical Storm Claudette currently impacting the Gulf Coast this morning. Claudette is expected to turn towards the east-northeast and bring rain to the region Sunday through Monday morning ️️! #NCwx @NOAASatellites pic.twitter.com/NfWxL2x47V