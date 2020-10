Česko žádá o zahraniční pomoc s covidem, má přijet 28 armádních lékařů z USA

PRAHA Příští týden dorazí do Česka pomoci s epidemií koronaviru tým 28 lékařů z Národní gardy v amerických státech Nebraska a Texas. Vybaven bude vlastními ochrannými pomůckami, informoval o tom ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) na twitteru dodal, že pomoc nabídla americká armáda. „Jednáme o příjezdu 28 vojenských lékařů a zdravotníků, kteří mají zkušenosti s bojem proti covidu z USA. Nyní dolaďujeme konkrétní detaily,“ uvedl.

Podle Metnara nyní ministerstvo připravuje oficiální pozvání. Mluvčí ministerstva Jan Pejšek řekl, že by do Česka měly přijet čtyři sedmičlenné týmy příslušníků Národních gard Texasu a Nebrasky s vlastním vybavením. „Dnes se v této věci uskutečnilo velké jednání zástupců ministerstva obrany a velvyslanectví USA v Praze, další budou následovat,“ řekl Pejšek. Je třeba podle něj doladit termín a způsob přepravy nebo například ubytování. Místo jejich působení bude především na ministerstvu zdravotnictví.



Americké velvyslanectví v tiskové zprávě uvedlo, že o vyslání amerických specialistů hovořil dnes odpoledne velvyslanec Stephen King s premiérem Andrejem Babišem (ANO). „Tito vojenští zdravotničtí profesionálové mají zkušenosti s reakcí na koronavirové onemocnění ve Spojených státech,“ uvedl King. Podle ambasády nyní o detailech jednají zástupci české a americké armády.

Prymula uvedl, že příjezd s americkým velvyslancem Stephenem Kingem dojednal vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Po zaslání žádosti do USA přišla nabídka lékařů z Národní gardy. Američtí lékaři by měli být nasazeni v některém z nemocničních zařízení, kde bude nedostatek personálu. Pokud by byl zahájen provoz v polní nemocnici v Letňanech, působili by v ní.

Premiér Andrej Babiš (ANO) příjezd amerických doktorů zmínil v souvislosti se snahou vlády zabezpečit materiálně i personálně zdravotní péči. „Objednali jsme 2000 lůžek a děláme samozřejmě opatření, abychom zkrátka zabránili tomu kolapsu. Také se snažíme zabezpečit nějakou pomoc v zahraničí, přijede sem asi 28 amerických lékařů,“ řekl premiér.

Babiš odmítl názor, že Česko na jaře nepomáhalo epidemii zvládnout více postiženým zemím, zmínil například pacienty z Francie, kteří nakonec nedorazili. „Myslím, že v rámci Evropy jsme solidární,“ uvedl na dotaz novinářů. Jako příklad uvedl, že Česko nebránilo pracovat za hranicemi zdravotníkům jezdícím za prací do Rakouska a Německa.

O pomoci jednal Hamáček s velvyslancem USA od minulého týdne, uvedlo vnitro. O další pomoci podle mluvčí ministerstva vnitra Kláry Dlubalové jedná Česko na úrovni Evropské unie i Severoatlantické aliance. „Co se týká zpětné vazby u EU, vypadá to, že by nám mohla vypomoci ventilátory, spíše tedy vybavením,“ řekla Dlubalová.