Čína ve Wu-chanu dostavěla druhou novou nemocnici. Má 1500 lůžek

Už o víkendu bylo oznámeno dokončení stavby první nové nemocnice s 1000 lůžky ve Wu-chanu, v pondělí toto zdravotnické zařízení začalo ošetřovat pacienty. Obě nemocnice byly vybudovány z montovaných stavebních buněk a jsou v nich k dispozici izolační místnosti pro infikované pacienty.



Práce na druhé nové nemocnici Lej-šen-šan začaly 25. ledna a podílelo se na nich více než 12 000 dělníků. Součástí nemocničního komplexu je i sedm budov, které budou fungovat jako ubytovny pro zdravotnický personál.



V nemocnici jsou laboratoře schopné vyhodnotit 300 krevních vzorků za hodinu. Nemocnice má také speciální ventilační systém, který brání šíření virů z areálu, píší čínská média.

Nemocní s mírnějšími příznaky jsou ve Wu-chanu umísťováni do provizorních zdravotnických zařízení, která rychle vznikají přeměnou sportovních a kulturních center či výstavišť. Podle fotografií se jedná o obrovské prostory s řadami hustě natěsnaných lůžek, která od sebe nejsou nijak oddělena.

