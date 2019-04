Číňanka se pokusila proniknout do Trumpova sídla. U sebe měla zavirovanou elektroniku

Ochranka prezidenta Trumpa zažila o víkendu podivný incident. Jedna Číňanka se totiž pokusila proniknout do floridského sídla Mar-a-Lago a tvrdila, že si chce zaplavat. Neměla však plavky a nakonec se ukázalo, že ani to nebyl důvod, proč do USA přijela.

Dvaatřicetiletá žena z Číny u sebe měla čtyři telefony a USB disk, který obsahoval viry, když se jí podařilo o víkendu proniknout do klubu Mar-a-Lago, kde americký prezident Donald Trump tráví většinu volných dní.

Podle soudních dokumentů se žena jmenuje Jučching Šang. Když se snažila proniknout do klubu ve floridské Palm Beach, předložila ochrance amerického prezidenta dva pasy a tvrdila, že si jen chce zaplavat v bazénu.

Skrze první stanoviště tajné služby, které je umístěno před vjezdem do rezortu, se žena nakonec dostala. Její příjmení se totiž shodovalo s jedním na seznamu členů golfového klubu. V golfovém vozíku ženu ochranka dopravila až k recepci. Podle soudních dokumentů se agenti tajné služby domnívali, že jde pravděpodobně o dceru jednoho z členů.

První podezření, že je něco špatně, pojala tajná služba na recepci. Žena totiž již netvrdila, že si chce zaplavat v klubovém bazénu, ale že přijela jako host na večerní akci Čínskoamerické asociace při Organizaci spojených národů. Žádná taková akce se však nekonala. Recepční na to upozornila agenty tajné služby a ti uvedli, že žena chtěla navštívit bazén. Ukázalo se však, že nemá s sebou žádné plavky.

Agenti tajné služby tak ženu začali na místě vyslýchat. Ta nadále tvrdila, že přijela na akci v předstihu, aby se podívala na bazén a vyfotila si rezort. Nakonec ukázala agentům pozvánku na večer. Ta ale byla v čínštině a podle soudních dokumentů nikdo na místě čínsky nemluvil.

Když se ukázalo, že žádná akce neexistuje, chtěli agenti vyvést ženu z pozemků, ale ta začala být „verbálně agresivní“, a tak byla zadržena a odvezena na centrálu tajné služby ve West Palm Beach. Při následném výslechu žena uvedla, že dostala instrukce od muže jménem Charles, který jí měl říct ať odcestuje ze Šanghaje do Palm Beach, kde se zúčasní události pod hlavičkou OSN. Tam se měla setkat s některým ze členů prezidentovy rodiny a hovořit s ním o americko-čínských ekonomických vztazích. S mužem jménem Charles prý žena hovořila pouze přes zprávy v aplikaci WeChat, a tak se agenti tajné služby nedozvěděli téměř nic o jeho identitě.

Až na centrále prezidentovy ochranky však agenti zjistili, že žena u sebe měla čtyři mobilní telefony, pevný disk, notebook a USB disk s viry. Co s nimi chtěla žena provést, není jasné. Agenti ji zadrželi kvůli lhaní federálním úřadům a příští týden stane před soudem. Bezpečí prezidenta Trumpa přesto žena nijak neohrozila, jednak se členové klubu nikdy nedostanou do míst, kde se prezident pohybuje, ale Trump ani v době incidentu v rezortu nebyl, hrál totiž golf na nedalekém hřišti klubu Trump Inernational Golf.