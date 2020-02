CNN: Podle tajných služeb není jisté, že Rusko pomáhá Trumpovi. Zasahuje však do prezidentské kampaně

Washington Rusko zasahuje do letošní americké prezidentské volební kampaně, není však jisté, v čí prospěch. Televizi CNN to v neděli sdělili tři nejmenovaní zástupci amerických tajných služeb. Reagovali tím na páteční zprávu amerických médií o tom, že Moskva chce opět pomoci k vítězství současnému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Podle zdrojů CNN ví zpravodajci pouze o tom, že se Rusko do kampaně vměšuje a že nahlíží na Trumpa jako na vůdce, s nímž lze spolupracovat. Spojené státy však nemají prokazatelné informace, že by kvůli tomu Moskva usilovala o Trumpovo znovuzvolení. Páteční zprávy v médiích lze proto považovat za dezinterpretaci informací, jež zazněly na uzavřeném jednání výboru Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby. Fakta si přitom buď špatně vyložili zákonodárci, nebo jim je nepřesně přednesla členka tajných služeb, jež je o zjištěních informovala.



Zasahování Ruska do předvolební kampaně je v USA ožehavým tématem již od posledních voleb před čtyřmi lety. Zprávy o pokračujícím vměšování Moskvy proto znovu vyvolaly na americké politické scéně roztržky, přičemž je ještě zesílila nejistota ohledně toho, kam snahy Moskvy směřují.

Prezidentovi odpůrci tvrdí, že se Rusko angažuje za Trumpovo znovuzvolení stejně jako v roce 2016. Americké tajné služby tehdy po volbách uvedly, že Moskva podporovala Trumpovu kampaň. Zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller však následně došel k závěru, že Trump s Rusy vědomě nespolupracoval.

Prezidentův bezpečnostní poradce Robert O’Brien však v neděli naznačil, že cílem ruského ovlivňování je zajistit zvolení nynějšího favorita na zisk demokratické prezidentské nominace Bernieho Sanderse. Motivací by mělo být to, že Sanders zastává méně agresivní zahraniční politiku, několikrát hlasoval proti uvalení sankcí vůči Rusku a chce zavést nákladné sociální programy, kvůli nimž by musely USA zmenšit své výdaje na obranu. Sanders se proti vměšování Ruska ohradil a označil prezidenta Vladimira Putina za „autokratického lumpa“.

Do sporu se vložil i bývalý viceprezident a uchazeč o demokratickou nominaci Joe Biden, který bez bližších informací tvrdil, že se Rusko snaží na internetu poškodit jeho kampaň, protože je vnímán jako možný Trumpův přemožitel. Zároveň Trumpovi vyčetl, že svým chováním Rusku zasahování do americké vnitřní politiky nadále umožňuje.

CNN poznamenává, že v současné chvíli nelze jasně říci, která z těchto verzí je správná. Reakce vysokých politiků na zprávy o ruském vměšování však podle ní nanovo podrývají důvěru Američanů v demokratické instituce. Tajné služby kongresmany v pátek varovaly před snahami Moskvy „rozdmýchávat neshody“ mezi americkými voliči. Podle vývoje z posledních dní letošní volby opět nebudou imunní vůči neblahému vlivu ruských intrik, poznamenala CNN.