Co s ‚kokainovými hrochy‘ Pablo Escobara? Někteří zoologové je chtějí utratit, jiní věří kastraci

Bogotá/Praha Ačkoliv je drogový magnát Pablo Escobar již 28 let po smrti, narkobaronův odkaz stále silně rezonuje v jeho domovské Kolumbii - a to i v rámci dost nečekaných záležitostí. Nyní se jedná o hrochy, které Escobar do země kdysi přivezl, aby se stali atrakcí v jeho zábavním parku. Zvířatům se daří tak dobře, že někteří experti vyzývají k jejich utracení, jinak prý zaplaví celou Kolumbii.

Vážné obavy o dopadu přemnožených hrochů na životní prostředí a bezpečnost lidí, vyjádřila nová studie vědců z mexických a kolumbijských univerzit, píše server CNN. Studie cituje výzkum ukazující negativní účinky látek vylučovaných hrochy na hladinu kyslíku ve vodě, což může ovlivnit ryby a v konečném důsledku i člověka. Voda znečištěná hrošími exkrementy také vyvolává obavy z možného přenosu nemocí ze zvířete na člověka.



Hroši konzumují či poškozují úrodu a provádějí agresivní interakce s lidmi, čímž představují hrozbu pro živobytí a bezpečnost lidí v dotčených oblastech, uvádí studie. Vědci jmenují jako příklad útok hrocha v květnu 2020, při kterém byl 45letý muž vážně poraněn.

Pablo Emilio Escobar Gaviria: Vykonával kriminální činnost od útlého věku, postupně se dostal až k obchodu s drogami, hlavně kokainem.

V průběhu sedmdesátých let vytvořil obrovské drogové impérium, Medellínský kartel.

Ten fungoval v 70. a 80. letech v Bolívii, Kolumbii, Panamě, Střední Americe, Peru a ve Spojených státech, stejně jako v Kanadě a Evropě.

Medellínský kartel byl ve válce se svým rivalem kartelem z Cali po většinu své existence.

V roce 1976 se Escobar, tehdy 26letý, oženil s Maríou Victorií Henaovou, které bylo pouhých 15 let.

Disponoval rozsáhlou flotilou lodí, letadel a drahých aut.

Odhaduje se, že příjmy Medellínského kartelu dosahovaly v jeho zlaté éře kolem 23 miliard dolarů ročně.

V roce 1991 se vzdal pod nátlakem místní vládě a nechal se zavřít do luxusního vězení La Catedral, které si mohl sám postavit.

Po Pablově smrti v roce 1993 děti a jejich matka uprchly do Mosambiku.

Jím zanechaný odkaz je v Kolumbii brán kontroverzně. Mnozí odsoudili jeho hrozné zločiny, zatímco jiní ho považují za Robina Hooda, který pečoval o chudé.

O drogovém magnátu Escobarovi byl natočen úspěšný seriál Narcos z produkce Netflixu.

V 80. letech přivezl Escobar do své soukromé zoologické zahrady fungující v rámci zábavního komplexu „Hacienda Neapoles“ - tedy v češtině „Neapolská usedlost“ - jednoho hrocha a tři samice. Po narkobaronově smrti byla všechna exotická zvířata přemístěna pryč, ale hroši zde byli ponecháni svému osudu, protože pro místní obyvatele bylo příliš obtížné je chytit a transportovat.

Několikatunoví giganti se brzy začali rozšiřovat po okolí, přičemž vládní snahy o jejich likvidaci skončily poté, co veřejnost projevila nad rozhodnutím pobouření. Místo toho tedy přišla vláda s nápadem alespoň zabránit hrochům v reprodukci. V letech 2011 až 2019 proběhla kastrace u čtyř samců a sterilizace u dvou samic, ale podle studie zveřejněné v lednu to „nemělo významný dopad na reprodukci“.

Vědci tvrdí, že v současnosti obývá oblast pravděpodobně více než 80 hrochů, oproti 35 jedincům v roce 2012. Experti varují, že pokud nebudou přijata žádná opatření, hroši se budou i nadále rozmnožovat a šířit po celé Kolumbii. Zatím se oblast výskytu hrochů rozšířila z jejich „domova“ na Escobarově zábavním ranči, který leží v departementu Antioquia - zhruba 150 kilometrů východně od města Medellín - až k řece Marie Magdaleny, která je vzdálená zhruba 15 km a s růstem jejich populace se hroši šíří dále v rámci povodí řeky.

Staronovým řešením, které nabízejí autoři studie, je porážka zvířat. Tento krok má ale i dnes svou opozici. Například Enrique Zerda Ordóñez, biolog z Kolumbijské národní univerzity, věří, že kastrační programy jsou tou správnou cestou. Zabití hrochů by bylo snadným řešením, řekl Zerda, ale mohlo by to negativně ovlivnit přežití druhu, který je v Africe ohrožen.

Ačkoli odstranění pohlavních žláz hrochů není snadným úkolem, Zerda věří, že to je možné a že je nutné akci provést co nejdříve, než počet hrochů dále poroste. „V tuto chvíli úřady nepovažují hrochy za problém, ale v budoucnu, když zde bude nějakých 400-500 hrochů, by to mohlo představovat hrozbu pro přežití jiných druhů, které se živí stejné oblasti,“ uzavřel Zerda.

Po Escobarově smrti se jeho pozůstalí soudili o pozemek „Haciendy Napoles“ s vládou. V listopadu 2006 vlastnictví pozemku přešlo na kolumbijskou vládu a jeho hodnota byla stanovena na zhruba 5 miliard kolumbijských pesos (přibližně 31,5 milionu korun). Od února 2019 se zde v rámci znovuobnovené zoo nacházejí bizoni, kozy, pštrosové a zebry.