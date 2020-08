Covid-19 v KLDR oficiálně není, tisíce lidí jsou přesto v karanténě a země posílá pomoc

Pchjongjang Severokorejské úřady posílají potravinovou pomoc do města Kesong uzavřeného kvůli podezření na první případ koronaviru a tisícům lidí nařizují karanténu. Vyplývá to podle agentury AP ze zprávy severokorejských představitelů pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Svojí činností tak budí pochybnosti o tom, zda je jejich tvrzení o absenci koronaviru v zemi pravdivé.

První případ covidu v KLDR: dramatický útěk z jihu na sever. Jižní Korea o nakažení pochybuje Jak dříve informovala severokorejská agentura KCNA, severokorejský vůdce Kim Čong-un vyhlásil nouzový stav a nechal uzavřít pohraniční město Kesong kvůli zběhovi, který v červenci nelegálně překonal hranici z Jižní Koreje zpět do KLDR a jevil příznaky koronaviru. Podle zprávy pro WHO nařídily severokorejské úřady v souvislosti s navrátilcem 40denní karanténu ve státních zařízeních 3635 osobám, které patří mezi jeho primární i sekundární kontakty.

Podle Edwina Salvadora, představitele WHO v KLDR, Severní Korea organizaci informovala o tom, že provedené testy u navrátilce byly „neprůkazné“. Salvador také uvedl, že hranice Severní Koreje zůstávají uzavřené, v zemi platí zákaz shromažďovaní, lidé musejí na veřejnosti nosit roušky a všechny vzdělávací instituce včetně školek mají prodloužené letní prázdniny. Od prosince již podle Salvadora karanténou v KLDR prošlo 25.905 lidí. I když severokorejská propaganda vyzdvihuje, jakým způsobem se země dokázala s virem vypořádat, mnoho zahraničních pozorovatelů považuje za jisté, že KLDR nezůstala koronaviru ušetřena. Hranice s Čínou, svým největším obchodním partnerem, Severní Korea uzavřela až několik týdnů po prvním zaznamenaném případu na čínském území. „I když v KLDR zatím nemuselo dojít k větší epidemii, je pravděpodobné, že značný počet jejích obyvatel se již nakazil,“ tvrdí Hong Min z Korejského institutu pro národní sjednocení sídlícího v jihokorejském Soulu. Kvůli špatnému stavu severokorejského zdravotního systému by rozsáhlejší šíření viru v zemi mohlo mít závažné humanitární dopady, připomíná AP.