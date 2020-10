Severokorejský diplomat, který před dvěma lety zmizel v Itálii, žije pod ochranou v Jižní Koreji

Soul Bývalý severokorejský diplomat Čo Song-ki, jenž zmizel v roce 2018 v Itálii, žije v Jižní Koreji pod ochranou vlády. Tvrdí to jihokorejští zákonodárci, kteří se obávají o osud diplomatovy dcery, která byla nejspíš poslána zpět do KLDR. Informovaly o tom dnes tiskové agentury.

Diplomat Čo Song-ki působil jako zastupující velvyslanec v Itálii od října 2017. V listopadu 2018 se ženou opustil římskou ambasádu a od té doby nebylo jasné, kde se nachází.



Člen jihokorejského parlamentního výboru pro zpravodajské služby Ha Te-kung nyní na facebooku napsal, že Čo Song-ki přijel do Jižní Koreje v červenci 2019. Uvedl, že chce informaci pouze potvrdit, aby zabránil mediálnímu šílenství poté, co místo pobytu severokorejského exdiplomata v úterý prozradila jihokorejská televize. Podotkl, že více informací s ohledem na bezpečnost Čo Song-kiho neuvede. Jihokorejská zpravodajská služba informaci nepotvrdila.

Agentura AP s odvoláním na dalšího člena výboru podotkla, že Čo Song-ki přijel do Jižní Koreji dobrovolně, ale chtěl se vyhnout publicitě s ohledem na bezpečí příbuzných v KLDR.

Informace o jeho pobytu v Jižní Koreji vyvolaly u některých jihokorejských zákonodárců obavy o osud dcery bývalého diplomata. Podle italského ministerstva zahraničí byla totiž odvezena zpět do KLDR poté, co její rodiče zmizeli, píše agentura Reuters. Nic dalšího se o ní v tuto chvíli neví, kromě toho, že je v teenagerovském věku.

„To, kde se nachází přeběhlý diplomat, určuje způsob zacházení s jeho příbuznými, kteří žijí na Severu, nebo výši trestu pro tyto osoby. Pokud se uchýlí do azylu v Jižní Koreji, je považován za zrádce, odpadlíka... A nikdo neví, jaký trest by byl uvalen na rodinu zrádce,“ nechal se slyšet poslanec Tche Jong-ho, sám bývalý zástupce velvyslance KLDR v Británii, jenž utekl do Jižní Koreje i s rodinou v srpnu 2016. Média proto vyzval ke zdrženlivosti.

Od konce 90. let minulého století uprchlo před bídou a útlakem do Jižní Koreje na 33 000 Severokorejců. Pokud se nejnovější informace o bývalém diplomatovi v Itálii potvrdí, bude Čo Song-ki jedním z nejvýše postavených severokorejských představitelů, jenž přeběhl na jih.