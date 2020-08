Tajfun, pandemie a záplavy. Kim Čong-un se po spekulacích objevil na zasedání, řešil akutní problémy KLDR

Pchjongčchang/Praha Po spekulacích o zdravotním stavu Kim Čong-una se v úterý autoritářský lídr Severní Koreje objevil na schůzi politbyra. Varoval před blížícím se tajfunem a naznačil šíření viru covidu-19 v KLDR. Jde o třetí svolanou schůzku v krátkém období. Během té předchozí, která proběhla minulý týden, Kim přiznal, že ekonomika země se nezlepšila, jak si přál.

Vůdce KLDR na setkání s předními činiteli země při popotahování z cigarety uvedl, že se vyskytly „jisté nedostatky“ ve snaze zabránit šíření „zhoubného viru“, aniž by přiblížil jakékoliv detaily, píše britský server BBC.

Země doposud oficiálně nepřiznala ani jeden případ nákazy nemocí covid-19, i když na konci července se objevily informace, že Severní Korea vyhlásila výjimečný stav a uzavřela pohraniční město Kesong kvůli přeběhlíkovi z jihu na sever, který mohl být infikován. Jihokorejské úřady tenkrát ovšem trvaly na tom, že 24letý muž nakažený nebyl.



Experti dlouhodobě říkají, že je nepravděpodobné, že by země sousedící s Čínou a Jižní Koreou neměla ani jednoho nakaženého covidem. To by potvrzoval i fakt, že oficiální severokorejská média již několik týdnů nezopakovala toto tvrzení. Mezi odborníky také panuje všeobecný názor, že propuknutí nekontrolovaného šíření nového koronaviru by mělo katastrofický dopad na chudý pětadvacetimilionový národ. Dle OSN 2/5 obyvatel Severní Koreje trpí nedostatečným přístupem k základním potravinám.

A to není všechno. Tajfun Bavi by měl zasáhnout Korejský poloostrov v průběhu tohoto týdne. Cestou od Tchaj-wanu by měl sice zeslábnout, ale stejně se rychlost větru bude pohybovat až okolo 140 kilometrů za hodinu. KLDR již nyní sužuje jedno z nejdelších monzunových období, které kdy bylo v oblasti naměřeno. Prudké deště v průběhu srpna způsobily v zemi rozsáhlé záplavy. Dle meteorologické předpovědi BBC v následujících dnech spadne okolo 200-300 mm deště a to v kritickém období těsně před podzimní sklizní rýže.

(Ne)kóma

Vůdce severokorejské diktatury je oblíbenou hvězdou bulvárních deníků po celém světě, které často propírají jeho kondici. Nedávné zvěsti o vůdcově nedobrém zdraví se vyrojily poté, co Kimova mladší sestra obdržela větší pravomoci. Pod její taktovku nově spadají vztahy KLDR se Spojenými státy a s Jižní Koreou.

Podle americké zpravodajské stanice Fox News s odvoláním na jihokorejskou rozvědku je teď diktátorova sestra Kim Jo-čong „de facto druhou nejvýše postavenou představitelkou země“. Přisadily si i jihokorejské úřady, podle asistenta bývalého jihokorejského prezidenta Chang Song-mina byly veškeré Kimovy výstupy z posledního měsíce falešné, respektive jejich záznamy byly natočeny dříve a použity s časovým odstupem.