Epidemiologický klastr v centrále WHO. Zdravotnická organizace má 65 nakažených zaměstnanců

„Jak je mi známo, vyšetřovaný klastr je prvním důkazem možného přenosu v rámci WHO,“ řekl v pondělí novinářům Michael Ryan, šéf programu naléhavých případů zdravotnické nouze. E-mail podle AP uvádí, že přibližně polovina z 65 dosud zaznamenaných infekcí se projevila u lidí, kteří pracovali z domova. Zbytek případů se pak vyskytl u personálu v prostorách ústředí.



Čtyři nakažení přitom pracovali ve stejném týmu a jeden další s nimi měl kontakt. To by mohlo naznačovat, že mohly být porušeny základní postupy pro kontrolu infekce a sociální distancování, myslí si Raul Thomas, který řídí obchodní operace ve WHO.

„Stále provádíme epidemiologické vyšetřování. Existují možné způsoby, jak se mohli infikovat i mimo areál,“ uvedla Maria Van Kerkhove, americká epidemioložka, která je šéfkou praktických záležitostí spojených s reakcí WHO na covid.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.