Koronavirus už je i na nejvyšší hoře světa. Horolezec se zřejmě nakazil na čaji před výstupem

Khumbu/Praha Covid se rozšířil už i Mount Everest. Nejvyšší hora světa se po roce opět zpřístupnila horolezcům. Během týdne se však virus objevil v jednom z kempů. Lezce musel evakuovat vrtulník, Nepál čelí kritice.

Ve středu americký časopis Outside zveřejnil informaci, že norský horolezec Erlend Ness byl helikoptérou evakuován z kempu na jižní straně Mount Everestu kvůli plicnímu edému, mimo to měl pozitivní test na koronavirus. Podle informací serveru Washington Post se na místě nacházeli další nakažení horolezci, ti byli údajně z kempu převezeni do karantény. Přesné číslo známo není.

Na Everestu se začátkem letošního dubna po roce obnovila lezecká sezóna. Přístup se otevřel zájemcům, kteří se prokáží negativním testem a stráví týden v karanténě. K výstupu se jich na jaro registrovalo přes 300.

Nakažený Erlend Ness strávil týden na covidovém oddělení nemocnice v nepálskémhlavním měste Káthmándú, ve čtvrtek byl podle informací BBC propuštěn s negativním testem. Horolezec v rozhovoru pro britskou stanici uvedl, že si není jistý, kde se nakazil, pravděpodobně prý na čaji před výstupem v údolí Khumbu. „Na treku mnoho lidí roušku nenosí,“ komentoval dodržování opatření horolezec. Dle jeho slov mohl dělat více, aby se před nemocí chránil.

Výstupy horolezců na nejvyšší horu světa budou během jara dále pokračovat. Jde totiž o stěžejní zdroj příjmů pro nepálskou státní kasu, která o finance přišla v důsledku ročního zákazu. Kromě peněz z cestovního ruchu vybere Nepál každý rok okolo čtyř milionů dolarů za povolení pro horolezce. Vláda dlouhodobě čelí kritice za to, že jich rozdává nerozumné množství, Everest bývá přelidněn, což znásobuje nebezpečí, jak poukazuje britský deník The Guardian. Experti dodávají, že ohrožení lezců je v kontextu pandemie ještě závažnější. Příznaky viru se totiž snadno zamění s běžnými horskými nemocemi, epidemie se pak může neřízeně šířit.

Nepálské statistiky evidují za celou dobu 292 tisíc případů, analytici nicméně poukazují, že země netestuje příliš důsledně a čísla mohou být výrazně vyšší. Dále se objevují obavy z nárůstu nakažených kvůli situaci v sousední Indii, kterou popsal server Lidovky.cz.